Кандидатуру Амангельды Таспихова выдвинула Федерация профсоюзов Казахстана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Это решение приняли на заседании генерального совета Федерации профсоюзов Казахстана. Заместитель председателя организации Мухтар Тиникеев, чью кандидатуру также рассматривали, взял самоотвод, сообщает informburo.kz
. Мухтар Тиникеев объяснил самоотвод тем, что знает государственный язык не на нужном уровне.
Амангельды Таспихов родился в 1959 году в Казталовском районе Западно-Казахстанской области. Он занимал различные должности. С 1998 по 2002 годы он был депутатом Сената Парламента РК, с 2004 по 2007 годы - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 3-го созыва от избирательного округа № 34 Западно-Казахстанской области, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Также в разные годы был директором производственного филиала АО «КазТрансГазАймак», ТОО «Урал Ойл энд Газ», а также председателем совета Ао "Нуржанар". В настоящее время он является депутатом Западно-Казахстанского областного Маслихата.
В ЗКО Амангельды Таспихов запомнился тем, что днем 26 июля 2015 года, будучи за рулем автомобиля, он снес
ограждение и залетел на своем авто на площадь имени М. Маметовой. От каких-либо комментариев он тогда отказался, на вопрос, был ли он за рулем, депутат ответил: "Нет, не я, уйди отсюда!", а затем и вовсе сказал: "Пошел на х..
". На следующий день Амангельды Таспихов подтвердил, что он был за рулем и ему стало плохо. Кроме того, он принес извинения
корреспонденту, которого послал на три буквы. В сентябре 2015 года Амангельды Таспихов был признан административным судом виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.610 ч.1 КоАП РК "Нарушение водителем транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб". Ему было назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей на сумму 19 820 тенге.
В настоящее время, помимо Амангельды Таспихова, в Центральную избирательную комиссию были предоставлены документы Садыбека Тугела о его выдвижении кандидатом в президенты РК Республиканским общественным объединением «Республиканское движение «Ұлы Дала Қырандары». От партии "Nur Otan" была выдвинута кандидатура
Касыма-Жомарта Токаева.
