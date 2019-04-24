С наступлением весны в городе возникла проблема с вывозом мусора. Жители жалуются, что компания, вывозящая мусор, делает это редко и некачественно. По словам жителей, мусор вокруг контейнеров не собирается, а остается валяться, его растаскивают животные по всей округе. Однако коммунальщики говорят обратное - мусор вывозится вовремя, но вот жители бросают отходы не в контейнер, а рядом. Более того, некоторые выносят строительный мусор и складируют его возле урн. В связи с этим в городе волонтерским движением "Орал жастары" началась общественная контрольная акция "Эко сақшы". - Наши волонтеры снимают на фото и видео, как жители города бросают мусор мимо урн, либо выносят строительный мусор и складывают рядом с мусорными ящиками, - рассказала руководитель отдела мониторинга Информационно-аналитического и ресурсного центра по работе с молодежью г. Уральска Зарина Ихсанова. - Акция "Эко сақшы" была начата недавно, но у нас уже есть отснятые материалы, которые вскоре появятся в соцсетях. В городе будет продолжаться общественная контрольная работа по борьбе с таким беззаконием. А также мы призываем жителей города не смотреть на такие ситуации небрежно и бороться за чистоту города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.