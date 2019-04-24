Любовный треугольник – явление не редкое. И если с мужской логикой все просто: одна борщ варит, другая – дарит наслаждение, то с женщинами сложнее. Почему они вступают в отношения, у которых нет будущего?
Из сказок мы помним о том, что Золушка, Спящая красавица, Белоснежка - все встретили своего прекрасного принца, поженились и жили долго и счастливо.
Получается это «долго и счастливо» наступает только после свадьбы? Некоторые женщины не верят в сказки и придерживаются другого сценария. На то есть свои причины.
Страх остаться одной
Когда Оксана встретила Дмитрия, она знала, что тот женат. Мужчина красиво ухаживал, регулярно звонил и что называется, не давал прохода. В конце концов, женщина решила, что это не такой уж плохой вариант. Все подруги давно замужем. Ухажеры с которыми встречалась раньше, были один другого круче. Первый – жмот, второй зануда. «Всех хороших мужчин уже разобрали, но это не значит, что я должна оставаться одна» – решила Оксана и закрутила роман с Дмитрием. Женщина знает, что ее любимый никогда не уйдет из семьи, но довольствуется второй ролью, ведь это лучше, чем одиночество.
Нет времени
Не все женщины мечтают создать семью, стать матерью. Вот, например, Ольга – руководитель отделения банка – считает, что важнее карьера. Поэтому она проводит на работе 12 часов в сутки. А когда приходит домой, у нее нет сил, вставать к плите, готовить на всю семью, стирать или убирать. В общем, выполнять бытовые обязанности жены. Ольге намного проще встретиться с мужчиной в отеле. «снять напряжение», и вернуться к работе. А то, что он женат, ее не волнует: «Это к лучшему, мне не нужны серьезные отношения. Только секс и ничего больше! Ведь он не мешает карьере. А вот брак помешать может».
Мне нужны только розы
Как известно мужчины не утомляют любовниц скучными рассказами о своих проблемах. Рядом с любовницей сильный пол, наоборот, старается забыть о них. Кроме того отсутствует быт: вы не видите, как он разбрасывает носки по дому, потому что не живете вместе. Он не знает, что вы не умеете готовить борщ, потому что вы ужинаете только в ресторане. Полная идиллия. Именно поэтому Анну устраивают отношения с женатым поклонником: « Он дарит розы и подарки, а я ему ласку. Мы встречаемся раз в неделю, но эти встречи полны огня. И я не хочу ничего менять. Думаю, если он уйдет от жены ко мне, наша идиллия закончится. Быт – это ужасно».
Я лучше всех
Альбине нравится соблазнять женатых мужчин. Особенно тех, кто раньше никогда не ходил налево. Она чувствует свою власть над мужчиной, и это ее заводит. Со свободными кавалерами нет такого накала эмоций. А вот с женатым… Пусть разрывается между любовницей и женой, пусть его совесть мучает – ее это нисколько не волнует. Главное поднимается самооценка, она берет от жизни все, стоит только захотеть.
У нас любовь
Иногда дамы вступают в отношения с женатыми, потому что влюбились. Они верят: мужчина уйдет из семьи, нужно только дать ему время. « Он живет там ради детей», « он ждет подходящего момента - жена выздоравливает», «Пока нет времени заниматься разводом – на работе завал» и еще тысячи причин, по которым исполнения обещания откладывается.
У любовницы в этом случае есть два пути: уйти и начать отношения с человеком, который захочет жениться на ней. Или продолжать встречаться с женатым, но без розовых очков. В обоих вариантах любовница будет страдать. Но в первом – больно и обидно будет только сначала, потом все пройдет и изменится. Если женщина найдет в себе силы разорвать отношения, у которых нет будущего, у нее есть шанс встретить другого мужчину. Того, кто впустит ее в свою жизнь по – настоящему.