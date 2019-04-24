Из сказок мы помним о том, что Золушка, Спящая красавица, Белоснежка - все встретили своего прекрасного принца, поженились и жили долго и счастливо. Получается это «долго и счастливо» наступает только после свадьбы? Некоторые женщины не верят в сказки и придерживаются другого сценария. На то есть свои причины.Когда Оксана встретила Дмитрия, она знала, что тот женат. Мужчина красиво ухаживал, регулярно звонил и что называется, не давал прохода. В конце концов, женщина решила, что это не такой уж плохой вариант. Все подруги давно замужем. Ухажеры с которыми встречалась раньше, были один другого круче. Первый – жмот, второй зануда. «Всех хороших мужчин уже разобрали, но это не значит, что я должна оставаться одна» – решила Оксана и закрутила роман с Дмитрием. Женщина знает, что ее любимый никогда не уйдет из семьи, но довольствуется второй ролью, ведь это лучше, чем одиночество.Не все женщины мечтают создать семью, стать матерью. Вот, например, Ольга – руководитель отделения банка – считает, что важнее карьера. Поэтому она проводит на работе 12 часов в сутки. А когда приходит домой, у нее нет сил, вставать к плите, готовить на всю семью, стирать или убирать. В общем, выполнять бытовые обязанности жены. Ольге намного проще встретиться с мужчиной в отеле. «снять напряжение», и вернуться к работе. А то, что он женат, ее не волнует: «Это к лучшему, мне не нужны серьезные отношения. Только секс и ничего больше! Ведь он не мешает карьере. А вот брак помешать может».Как известно мужчины не утомляют любовниц скучными рассказами о своих проблемах. Рядом с любовницей сильный пол, наоборот, старается забыть о них. Кроме того отсутствует быт: вы не видите, как он разбрасывает носки по дому, потому что не живете вместе. Он не знает, что вы не умеете готовить борщ, потому что вы ужинаете только в ресторане. Полная идиллия. Именно поэтому Анну устраивают отношения с женатым поклонником: « Он дарит розы и подарки, а я ему ласку. Мы встречаемся раз в неделю, но эти встречи полны огня. И я не хочу ничего менять. Думаю, если он уйдет от жены ко мне, наша идиллия закончится. Быт – это ужасно».Альбине нравится соблазнять женатых мужчин. Особенно тех, кто раньше никогда не ходил налево. Она чувствует свою власть над мужчиной, и это ее заводит. Со свободными кавалерами нет такого накала эмоций. А вот с женатым… Пусть разрывается между любовницей и женой, пусть его совесть мучает – ее это нисколько не волнует. Главное поднимается самооценка, она берет от жизни все, стоит только захотеть.Иногда дамы вступают в отношения с женатыми, потому что влюбились. Они верят: мужчина уйдет из семьи, нужно только дать ему время. « Он живет там ради детей», « он ждет подходящего момента - жена выздоравливает», «Пока нет времени заниматься разводом – на работе завал» и еще тысячи причин, по которым исполнения обещания откладывается. У любовницы в этом случае есть два пути: уйти и начать отношения с человеком, который захочет жениться на ней. Или продолжать встречаться с женатым, но без розовых очков. В обоих вариантах любовница будет страдать. Но в первом – больно и обидно будет только сначала, потом все пройдет и изменится. Если женщина найдет в себе силы разорвать отношения, у которых нет будущего, у нее есть шанс встретить другого мужчину. Того, кто впустит ее в свою жизнь по – настоящему.