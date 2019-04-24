В наши дни в аулах и городах мы можем увидеть или даже поучаствовать в старинных казахских играх. Это не просто игры, а это целый мир познавательных и воспитательных мер. Через игры молодежь узнавали свою культуру и свои обычаи. Состязания по тай жарысы вызвали большой интерес у собравшихся. В шестикилометровой гонке соревновались сильнейшие наездники и скакуны, но победа заслуженно досталась Нуршату Жумагазиеву из села Ханколь. - Такие соревнования проводятся уже второй год и стали традиционными. Местные жители сами выступили организаторами соревнований. Они собрали все средства. Для того чтобы наше молодое поколение не забывало традиции и обычаи, нужно чтобы они своими глазами увидели национальные казахские игры, - говорит один из организаторов Касым Койшекенов. Одним из видов спорта, который возрождается и набирает стремительную популярность, является «Аударыспак». Здесь же самым сильным борцом и лучшим наездником оказался Бауыржан Батыргалиев. Традиционная связь между воспетыми народом в сказаниях, легендах и эпических поэмах могучими силачами-батырами и сегодняшними знаменитыми борцами продолжается благодаря национальной борьбе казакша курес. Магжан Сериков показал лучшие результаты не только по этому виду спорта, но и по кой котеру. А команда села Булдырты Сырымского района проявила свое мастерство по перетягиванию каната. Не было равных и у палуанов из Булдырты по поднятию гири. Но самым запоминающимся зрелищем стало наверное противостояние в Кыз куу. Анар мукашева стала одной из самых искусных наездниц соревнования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.