- Как отец двух детей, которые посещают детские образовательные учреждения, очень переживаю за их передвижение по городу, - говорит молодой житель Атырау Виталий Олещенко. - Поэтому решили с супругой выделить средства (у нас семейная фирма) на установку светящейся пешеходной дорожки в "Жилгородке". В этом районе движение всегда очень опасное, а рядом - школа, детский сад. Когда устанавливали светящийся пешеходный переход, при мне сбили двух школьников. О проекте горожанина уже позитивно откликнулись на заседании Гражданского совета. Общественник, член Совета Олжас Султанов написал на своей страничке в Facebook: "Пешеходную дорожку в Жилгородке аким Әлимұхаммед Құттұмұратұлы одобрил, проект реализован совместно с Департаментом полиции Атырау". Добавим, что светящиеся "пешеходки" становятся популярными по всему миру. Только в столице России в прошлом году установили 80 таких "зебр".