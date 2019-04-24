В редакцию "МГ" очевидцы отправили фотографию, как маленькая девочка вместе со своей тетей лазает по мусорным контейнерам, стоящим во дворах в микрорайоне Северо-Восток, в поисках еды. Как выяснилось, у девочки есть мама - Айша Жарлыгасова. Она рассказала, что отпускает свою дочку на прогулку с тетей. Однако они действительно нуждаются в финансовой помощи. Но мама утверждает, что запрещает ребенку есть из мусорного контейнера. - Я пять лет назад получила квартиру от государства, как выпускница детского дома. Живу там. Семейное положение у нас сложное. Старшую дочь (6-летняя Рысгуль - прим. автора) у меня забрали на время в центр адаптации, потому что я не могу сама ее содержать. С ней все хорошо, она ходит в школу. Вот зимой нашей семье помогали со школы, соседи приносили продукты. Отец детей уехал на заработки, так и не приезжает. На алименты я не подавала, поскольку мы жили в гражданском браке. Сама периодически подрабатываю у своей тети, мою там полы, иногда убираюсь, - рассказала Айша. У Айши есть сестра-близнец, ее зовут Асель, она также получила квартиру от государства, как выпускница детского дома. - Моя сестра - инвалид. У нее какое-то нервное расстройство. С нами также живет мама, она тоже инвалид. Обе получают пособие, на эти средства мы и выживаем, - говорит женщина. В квартирах, в которых живут Айша и ее сестра, полная антисанитария, нет мебели. Ребенок спит на полу в куче грязных вещей с тараканами. - Я просто не успела убраться. В квартире много лишних вещей, которые отдавали люди, еще не успела избавиться от ненужных. Туалет и ванная комната требуют ремонта, мы ими не пользуемся, сломана сантехника. Дочка очень любит животных. Для детей завели кошку, есть котята, - оправдывается женщина. Впрочем, Айша признает, что помощь ей нужна, так как сама не в состоянии прокормить дочь. - Помогите, пожалуйста, кто может. Нам нужны продукты. Есть совсем нечего, - говорит она. Между тем, жители дома жалуются, что из в квартир, в которых проживают Айша и Асель, исходит отвратительный запах. К тому же оттуда тараканы разбегаются и по соседним квартирам. - Я комендант КСК "Джамбула". Живу в одном подъезде с Айшой. Могу сказать, что ко мне приходят постоянно соседи и жалуются на них. Асель на фоне нервного расстройства все время материт соседей, бывало, что она ходила абсолютно голая при людях. Ходит по мусоркам, собирает весь хлам и несет в свою квартиру и квартиру Айши. Оттуда уже идет вонь, нечем дышать. Это постоянный рассадник тараканов, - отметила Гульшара Акжанова. По словам старшего инспектора отделения ювенальной полиции УП города Уральск Мадины Куспановой, данная семья состоит у них на учете с 2017 года, так как родитель не исполняет своих обязанностей по обучению и воспитанию детей. - Айша Жарылгасова за распитием спиртных напитков замечена не была, но является малоимущей социально не благополучной семьей. Со стороны ювенальный полиции была неоднократно оказана материальная помощь: канцтовары, одежда, продукты питания для детей. Участковый постоянно держит вопрос на контроле. После появлении фотографии 21 апреля в социальных сетях ювенальной полицией совместно с отделом опеки был осуществлен выезд к ним на дом. 22 апреля старшая из девочек - Рысгуль была определена в центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас решается вопрос с младшей - Арай, ее планируют поместить в детскую многопрофильную больницу в Зачаганске, так как ей нет трех лет и в ЦАН поместить ее не могут. Также материал будет направлен на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Уральск для ограничения родительских прав, - пояснили в ювенальной полиции. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите при акимате города Уральск Татьяна Рогозина рассказала, что ранее этой семье неоднократно оказывалась помощь. - Мы трудоустраивали ее (Айшу - прим.автора), помогли, чтобы дети прошли медицинский осмотр, через корпус депутатов помогали с улучшением жилищных условий. Сейчас же вновь наша комиссия будет рассматривать дело в отношении их семьи, по результатам которой будет принято решение в отношении малолетних детей, - пояснила Татьяна Рогозина. Позже, вечером с комиссии по делам несовершеннолетних и защите при акимате города Уральск сообщили, что двухлетнюю Арай поместили в многопрофильную детскую больницу.

