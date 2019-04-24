Как рассказал и.о. руководителя управления образования ЗКО Нурлан Габдушев, целью WorldSkills является популяризация рабочих профессий, вовлечение в них молодежи. - У нас проводится оригинальный чемпионат WorldSkills Kazakhstan 2019. Сегодня принимают участие 33 коллежа по 23 специальностям. Также 148 экспертов и 155 студентов. Каждый студент продемонстрирует свои знания, умения, навыки. Будут определены победители, потом они примут участие в национальном чемпионате Казахстана. Последний день проведения WorldSkills в Уральске - 26 апреля, - пояснил Нурлан Габдушев. Студент Асан Сахметов является учеником Уральского политехнического колледжа, который принимает участие в WorldSkills второй раз. - Наш колледж принимает участие в WorldSkills четвертый год подряд. В прошлом году я участвовал и занял второе место по компетенции столярное дело, в этом году я рассчитываю на первое место, хочу представлять нашу область в национальном чемпионате города Нур-Султан, - сказал Асан. - Это все организовано для повышения навыков технических специальностей. Если в этом конкурсе я хорошо выступлю и меня заметят работодатели, то это будет для меня шанс устроиться на хорошо оплачиваемую и престижную работу. Еще один студент Камбар Салимбаев, принимает участие в конкурсе впервые. - Я обучался в Уральском технологическом колледже сервиса три года по профессии парикмахер-модельер. За время учебы показал себя как способный ученик. Мечтаю сегодня занять первое место, поехать и увидеть Нур-Султан. Я очень люблю делать людей красивыми, моя профессия мне по душе, - рассказал Камбар. К слову, WorldSkills - это международная ассоциация, целью которой является популяризация рабочих мест, повышение стандартов профессиональной подготовки по всему миру. На сегодняшний день в состав Ассоциации входят 77 государств. Национальная сборная каждой страны - это молодежь в возрасте от 18 до 22 лет.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.