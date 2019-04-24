Идея пришлась многим горожанам по душе, жители некоторых микрорайонов даже высказывались, мол, почему не на их улице праздник? - На днях при поддержке акима Атырау Алимухаммеда Куттумуратулы местные художники приступили к раскрашиванию многоэтажек нефтяной столицы, - сообщил "МГ" замакима города Улугбек Тналиев. - На домах появятся образы всем известных Махамбета Утемисова, Дины Нурпеисовой, Курмангазы, а из современников - Фаризы Онгарсыновой. Добавим, что зимой дома в Атырау разукрашивали художники из Астрахани. Однако одно творение уже испорчено: после ливня на прошлой неделе осыпалась "картина" с батыром на коне, что по ул.Баймуханова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.