Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Миржан Нуртазиев сообщил, что на сегодняшний день уже функционирует фонтан на площади Пугачева, в сквере Ж. Молдагалиева и в сквере Некрасова. - Остальные фонтаны будут запущены в течение нескольких дней. До 1 мая мы планируем, что будут работать все фонтаны, - пояснил Миржан Нуртазиев. Нужно отметить, что на содержание и обслуживание городских фонтанов было выделено 100 млн тенге, однако согласно конкурсу, который выиграло ТОО "КРОИВО", сумма составила 40 млн тенге.