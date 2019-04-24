23 апреля напротив драматического театр имени Островского состоялся флешмоб в поддержку кандидатуры Касым-Жомарта Токаева на пост президента РК. – Сегодня в городе Нур-Султан состоялся внеочередной съезд партии "Нур Отан". Мы, молодежь Уральска, поддерживаем решение Нурсултана Назарбаева, согласно которому Касым-Жомарт Токаев будет баллотироваться на пост главы государства. Партия завоевала доверие казахстанцев, стабильно работает во благо нашей страны. Я уверен, что "Нур Отан" представит грамотную и эффективную предвыборную программу. Мы хотим, чтобы наша страна продолжала развиваться и заняла достойное место среди мировых лидеров. Глава государства всегда уделял особое внимание молодежи, образованию и объявленный год молодежи яркий тому пример, - рассказал представитель молодежного крыла "Жас Отан" Жандос Сунгатов. На арбате собралось около 100 студентов различных учебных заведений города. – 9 июня состоится историческое событие в жизни казахстанцев. Мы выберем своего лидера. Мне исполнилось 18 лет и это будут мои первые выборы. Призываю всех принять участие в выборах, - отметил студент второго курса высшего аграрно-технического колледжа Арген Губашев. Напомним, 19 марта свои полномочия сложил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава государства обратился к народу с экранов телевизора. Обязанности президента РК временно исполняет Касым-Жомарт Токаев, который 20 марта на совместном заседании палат Парламента Казахстана в здании Мажилиса принес присягу.Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года. Внеочередные выборы президента Казахстана в нашей стране пройдут уже в третий раз. Ранее они проводились 3 апреля 2011 года и 26 апреля 2015 года.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.