Фото с сайта Zakon.kz Делегаты съезда партии "Ак жол" выдвинули кандидатом в президенты депутата Мажилиса Данию Еспаеву. В голосовании приняли участие 190 делегатов съезда, они выбирали кандидата в президенты от партии "Ак жол" из шестерых претендентов. Евгений Кинцель набрал восемь голосов, Серик Ерубаев – 10 голосов, Асан Кошмамбетов – 11 голосов, Талгат Ергалиев – 60 голосов, Дания Еспаева – 94 голоса. Два бюллетеня испортили. Никто из претендентов не набрал 50% голосов, но Дание Еспаевой отдали голоса 49,5% партийцев. Президиум посовещался и решил выбрать кандидата без второго тура. 170 делегатов съезда проголосовали за кандидатуру Дании Еспаевой, 15 – против. - Дания Мадиевна официально выдвигается кандидатом на выборы президента РК. Прошу дать согласие, – сказал Азат Перуашев. - Я даю согласие на выдвижение кандидатом в президенты. Всем спасибо за доверие, от чистого сердца благодарность, – сказала Дания Еспаева. Ранее в "Ак жоле" сообщали, что инициатива выдвинуть кандидатом женщину вызвала споры в рядах партии. Дания Еспаева – член комитета по финансам и бюджету нижней палаты Парламента. Дания Еспаева родилась 5 марта 1961 года в посёлке Яйсан Актюбинской области. Закончила Алматинский учётно-кредитный техникум и Казахскую государственную Академию управления по специальности экономист. Трудовая деятельность начала в 1982 году экономистом отдела кредитования Актюбинского областного Управления Государственного Банка СССР. Её общий стаж в банковской системе – 37 лет. С 2006 по 2014 год была директором Актюбинского филиала БТА Банка, затем возглавила филиала Казкоммерцбанка. Депутатом Мажилиса от фракции "Ак Жол" Еспаева стала в 2016 году. На сайте Мажилиса отмечается, что Еспаева – человек с активной жизненной позицией, принципиальный, неравнодушный, профессионал в своем деле. Она 14 лет была членом комиссии по делам семьи и женщин при областном акимате. Активно участвовала в общественной и политической жизни региона. Имеет двоих сыновей и двух внуков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.