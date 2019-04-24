По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +23 градуса, ночью +8. 22 градуса тепла ожидается днем в Атырау, ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов. По прогнозам синоптиков, в Актау будет облачно. Днем воздух прогреется до +18 градусов, ночью +10. В Актобе также осадков не ожидается. Днем +18 градусов, ночью +7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.