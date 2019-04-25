Если долго не можете заснуть или просыпаетесь среди ночи от тяжелых мыслей, то незамедлительно сделайте это дыхательное упражнение.Повернитесь на правый бок, уткнитесь правой стороной лица в подушку и сдавите правую часть носа, чтобы дышать только левой ноздрей. Представляйте, будто поднимаетесь на высокую гору и считайте шаги. Спустя 5 минут наступит глубокий сон. Не знаю точно механизм действия этого приема, однако срабатывает всегда. Меня бабушка ему научила, когда в детстве укладывала спать после обеда. Хотя мне этого ужасно не хотелось, но прием действовал безотказно и я все равно засыпала. И сейчас, во взрослой жизни, при нервной работе, когда заснуть мешает переутомление, он сильно выручает. Надеюсь поможет и вам.