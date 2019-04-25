Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, с начала 2019 года в ЗКО зарегистрировано 166 пожаров, в 19 случаях горели машины. – 13 апреля в городе Аксай, в районе ресторана "Алма", горел моторный отсек автомашины марки "ВАЗ-2110". 1 апреля в районе Байтерек во дворе частного жилого дома горел моторный отсек, передняя часть кузова и частично панель приборов автомашины "Митсубиси". 27 марта в Уральске горела автомашина "Мазда". Машина воспламеняется неожиданно, часто во время движения и если ничего не предпринять в первую минуту, она, как правило, выгорает полностью за несколько минут, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Основной причиной возгорания автотранспорта пожарные называют короткое замыкание электропроводки и неисправность электрооборудования в моторном отсеке. Особенно опасны искры, проскакивающие между проводами с плохой изоляцией. – Поэтому требование иметь в салоне автомобиля огнетушитель - не прихоть сотрудников противопожарной службы, инспекторов дорожной полиции, а необходимая мера безопасности. В каждой автомашине должен быть порошковый или углекислотный огнетушитель и рекомендуем вовремя проходить технический осмотр, устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах. Если установлено газовое оборудование, следует периодически проходить техосмотр в специализированной мастерской, а в случае появления запаха газа немедленно обращаться к специалисту, - рассказал начальник управления.