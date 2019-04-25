Предлагаем вам самые интересные хитрости и лайфхаки, которые помогут вам сэкономить время, деньги и силы. Чтобы держать дом в чистоте, а вещи в порядке, не обязательно тратить на уборку все выходные.
- Легкий способ отмыть микроволновку
Если часто пользоваться микроволновкой, на ее стенках появляются капли жира или присохшие частички еды. Как отмыть печь быстро и без усилий? Поставьте в нее емкость с водой и включите на 10 минут, чтобы вода покипела. После этого выключите печь из сети и промойте с любым средством для мытья посуды.
- Если сельдерей завял
Вы собрались делать салат, а сельдерей завял? Увядшее растение можно освежить. Налейте в чашу воду, положите в нее несколько кубиков льда и стебли сельдерея. Оставьте на час. Если завял целый кочан, то тонко обрежьте корневую часть. Отожмите в воду половину лимона и положите туда кочан.
- Фрукты останутся свежими надолго
Часто фрукты быстро портятся и над ними начинают летать мошки. Этого не будет, если в вазу или тарелку с фруктами положить один целый лимон. Так вы сможете наслаждаться свежими, вкусными плодами в течение недели. Кстати соседство с лимоном также помогает зеленым бананам быстрее дозреть.
- Продлите жизнь утюгу
Утюги с паром часто ломаются, из – за образования накипи в нагревательном элементе. Продлить жизнь очень просто – заливайте в него предварительно отфильтрованную, кипяченую воду. Есть и другой вариант, купить дистиллированную воду.
- Чем заменить снотворное
Если вы часто просыпаетесь среди ночи и не можете долго заснуть, вместо снотворного возьмите еловую шишку и положите под подушку. Перед тем, как лечь, а также ночью, если проснулись, доставайте шишку и трите между ладонями. Она успокоит нервную систему, и вы уснете.
- Что делать с остатками печенья
Завалялись печенье или вафли? Попробуйте приготовить вкусняшку на скорую руку.
Пирожное «Картошка» : 200 гр. печенья пропустить через мясорудку или измельчить блендером. Добавить 50 гр. сгущенки, 50 гр. сливочного масла и 1 ч.л. какао. Все перемешать. Сформировать пирожное по желанию и поставить в холод на 5 часов.
Корж для пирога: Остатков вафель, печенья или крекеров нужно не меньше 250 гр. Измельчите их блендером. Добавьте 1 ст.л. сахара, 100 гр. растопленного сливочного масла. Снова смешайте блендером. Выложите в форму для выпечки. Сверху можно выложить любую начинку и в духовку минут на 20.
- Термометр вас не обманет
Если термометр на улице оказывается под прямыми лучами солнца, он нагревается и показывает температуру не правильно. Это свойственно всем термометрам, висящим на солнечной стороне. Как решить проблему? Оберните фольгой нижнюю колбу. Фольга будет отражать лучи, и термометр не будет нагреваться – показывая верную температуру.
- Вокруг кошачьей миски всегда чисто
От кошачьей посуды и остатков корма на полу часто остаются следы. От этой проблемы вас избавит обычный поддон от цветочного ящика. Ра в неделю споласкивайте его водой и пол всегда будет чистым. В качестве подставки под миски подойдут неиспользуемая форма для выпечки, подносили любая прямоугольная емкость с бортиками.
9.Резиновые сапоги как новые
Многим кажется, что за резиновыми сапогами не надо ухаживать. Это не так! Прогулявшись по лужам, обувь надо просушить. Но ставить на батарею или другие нагревательные приборы резиновую обувь нельзя – склеенные элементы могут не выдержать нагрева. Просто набейте их газетой – она впитает влагу. Внешнюю сторону протрите мягкой тканью, смоченной в теплой, мыльной воде и вытрите насухо. Поверхность сапог будет блестеть, если временами протирать ее тряпочкой с несколькими каплями растительного масла или глицерина.
- Ароматные кубики – лучшая заправка
Необычной заправкой для блюд могут стать ароматные кубики. Положите зелень в формочки для льда, залейте оливковым маслом и поставьте в морозилку. Кубики можно добавлять в салаты или горячие блюда.
- Как вывести пятна от вина
Разлитое красное вино мгновенно впитывается. Чтобы предотвратить появления пятен действовать надо немедленно. Приготовьте кашицу из 1 ст.л. мелкой соли и небольшого количества воды – размажьте ее по пятну. Если ткань шелковая или синтетическая – посыпьте крахмалом. Затем постирайте вещь, как обычно, высушите и прогладьте.
- Чистим ковер из синтетики
Ковры, изготовленные из синтетического волокна, удерживают пыль и соринки. Виной всему статическое электричество. Поэтому просто пылесосить их не достаточно – загрязнения все равно останутся между волокнами. Чтобы не тратить силы и время на трудоемкую чистку щеткой, просто сбрызните ковер антистатиком. Теперь пройтись пылесосом будет достаточно.