Легкий способ отмыть микроволновку

Если сельдерей завял

Фрукты останутся свежими надолго

Продлите жизнь утюгу

Чем заменить снотворное

Что делать с остатками печенья

Термометр вас не обманет

Вокруг кошачьей миски всегда чисто

Ароматные кубики – лучшая заправка

Как вывести пятна от вина

Чистим ковер из синтетики

Если часто пользоваться микроволновкой, на ее стенках появляются капли жира или присохшие частички еды. Как отмыть печь быстро и без усилий? Поставьте в нее емкость с водой и включите на 10 минут, чтобы вода покипела. После этого выключите печь из сети и промойте с любым средством для мытья посуды.Вы собрались делать салат, а сельдерей завял? Увядшее растение можно освежить. Налейте в чашу воду, положите в нее несколько кубиков льда и стебли сельдерея. Оставьте на час. Если завял целый кочан, то тонко обрежьте корневую часть. Отожмите в воду половину лимона и положите туда кочан.Часто фрукты быстро портятся и над ними начинают летать мошки. Этого не будет, если в вазу или тарелку с фруктами положить один целый лимон. Так вы сможете наслаждаться свежими, вкусными плодами в течение недели. Кстати соседство с лимоном также помогает зеленым бананам быстрее дозреть.Утюги с паром часто ломаются, из – за образования накипи в нагревательном элементе. Продлить жизнь очень просто – заливайте в него предварительно отфильтрованную, кипяченую воду. Есть и другой вариант, купить дистиллированную воду.Если вы часто просыпаетесь среди ночи и не можете долго заснуть, вместо снотворного возьмите еловую шишку и положите под подушку. Перед тем, как лечь, а также ночью, если проснулись, доставайте шишку и трите между ладонями. Она успокоит нервную систему, и вы уснете.Завалялись печенье или вафли? Попробуйте приготовить вкусняшку на скорую руку. Пирожное «Картошка» : 200 гр. печенья пропустить через мясорудку или измельчить блендером. Добавить 50 гр. сгущенки, 50 гр. сливочного масла и 1 ч.л. какао. Все перемешать. Сформировать пирожное по желанию и поставить в холод на 5 часов. Корж для пирога: Остатков вафель, печенья или крекеров нужно не меньше 250 гр. Измельчите их блендером. Добавьте 1 ст.л. сахара, 100 гр. растопленного сливочного масла. Снова смешайте блендером. Выложите в форму для выпечки. Сверху можно выложить любую начинку и в духовку минут на 20.Если термометр на улице оказывается под прямыми лучами солнца, он нагревается и показывает температуру не правильно. Это свойственно всем термометрам, висящим на солнечной стороне. Как решить проблему? Оберните фольгой нижнюю колбу. Фольга будет отражать лучи, и термометр не будет нагреваться – показывая верную температуру.От кошачьей посуды и остатков корма на полу часто остаются следы. От этой проблемы вас избавит обычный поддон от цветочного ящика. Ра в неделю споласкивайте его водой и пол всегда будет чистым. В качестве подставки под миски подойдут неиспользуемая форма для выпечки, подносили любая прямоугольная емкость с бортиками.9.Многим кажется, что за резиновыми сапогами не надо ухаживать. Это не так! Прогулявшись по лужам, обувь надо просушить. Но ставить на батарею или другие нагревательные приборы резиновую обувь нельзя – склеенные элементы могут не выдержать нагрева. Просто набейте их газетой – она впитает влагу. Внешнюю сторону протрите мягкой тканью, смоченной в теплой, мыльной воде и вытрите насухо. Поверхность сапог будет блестеть, если временами протирать ее тряпочкой с несколькими каплями растительного масла или глицерина.Необычной заправкой для блюд могут стать ароматные кубики. Положите зелень в формочки для льда, залейте оливковым маслом и поставьте в морозилку. Кубики можно добавлять в салаты или горячие блюда.Разлитое красное вино мгновенно впитывается. Чтобы предотвратить появления пятен действовать надо немедленно. Приготовьте кашицу из 1 ст.л. мелкой соли и небольшого количества воды – размажьте ее по пятну. Если ткань шелковая или синтетическая – посыпьте крахмалом. Затем постирайте вещь, как обычно, высушите и прогладьте.Ковры, изготовленные из синтетического волокна, удерживают пыль и соринки. Виной всему статическое электричество. Поэтому просто пылесосить их не достаточно – загрязнения все равно останутся между волокнами. Чтобы не тратить силы и время на трудоемкую чистку щеткой, просто сбрызните ковер антистатиком. Теперь пройтись пылесосом будет достаточно.