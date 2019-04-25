В редакцию "МГ" обратились местные жители дома 222 по проспекту Н.Назарбаева с жалобой на то, что в их многоэтажном доме на первом этаже уже почти год функционирует пекарня. - Я проживаю в этом доме больше сорока лет. Раньше на месте пекарни был продуктовый магазин, проблем никаких не было. Были разные организации. Лет 10 назад открывали детское кафе, при этом у всех жителей собирали подписи на согласие открытия кафе. Рядом открывали киоск "Орал нан" и киоск "Кулинария", которые, в принципе, не имеют отношения к этому дому, однако все спрашивали разрешения на открытие у местных жителей. С пекарней, которая функционирует с прошлого лета, дела обстоят по-другому, - пояснил житель дома Амангельды Амиров. Жители жалуются на неприятный запах гари, который, по их словам, впитался в мебель и одежду. - Это все воздействует на наше здоровье. Все думают пекарня, значит, приятный запах выпечки, на самом деле все не так. У нас в доме все время пахнет прожженным маслом, этот запах присутствует во всех вещах, пропахла мебель, потом мы не можем проветривать свою квартиру, весь дом просто засаленный от этого испарения, - сказал Амангельды Амиров. - Поверьте, запах гари присутствует не только на втором этаже, где живу я, но и на третьем, и на четвертом. У всех у нас постоянные головные боли. Местный житель Раниль Мифтахов добавил, что также запах гари стоит и в подъезде. - В акимат мы обращались 19 декабря 2018 года, однако нам никто не ответил. Сейчас уже не выдержали, обратились СЭС и прокуратору. Хозяйка пекарни говорит нам, что будет делать все, что хочет, у нее на это есть разрешение. Главный вопрос: почему в доме, который технически не приспособлен под пекарню, открывают ее. Тем более он 1962 года постройки, - говорит Амангельды Амиров. В декабре прошлого года, по словам жильцов, без предупреждения пекарня проводила дезинсекцию. - Без предупреждения жильцов потравили тараканов. Ночью были вынуждены бежать из дома. Моя супруга попала в больницу с отравлением. Это не шутки. А ведь дома был еще ребенок, - возмущается Амангельды Амиров. Жителям также не нравится, что в здании "Пекарни" все время звучит музыка. Более того, они возмущены тем, что хозяева собираются что-то снова строить под окнами - то ли летник, то ли еще что-то. Как рассказал заместитель департамента охраны общественного здоровья по ЗКО Мадениет Танауов, к ним поступило обращение от жителей данного дома. - Теперь наша лаборатория проведет все необходимые анализы, которые указали в своем заявлении жители. Будут сделаны замеры дыма, воздуха и электромагнитных полей, - пояснил Мадениет Танауов. Руководитель отдела архитектуры города Уральска Темирбулат Шакиржанов пояснил, что разрешения на переоборудование данной площади под пекарню не выдавалось. - Там было разрешено лишь только перепланировать магазин. Теперь они будут обязаны выплатить штраф и устранить все это. А по поводу обращения на разрешение организации летнего кафе к нам не приходили, - пояснил Шакиржанов. Сама хозяйка пекарни Анара Утебалиева заявила, что разрешение у нее на все есть. - У меня кулинарный магазин, который называется "Пекарня". Открыта она по франшизе из города Уфа, мы первые в Казахстане. Выпекаем хлеб и хлебобулочные изделия. Есть электропечи, мы выпекаем полуфабрикаты. На открытие пекарни у меня тоже есть разрешение от акимата города Уральска. Есть вытяжка на всю высоту дома. Я соблюдаю все правила. Всему дому дала скидку 30% , в этом магазине жители покупают хлеб по 63 тенге. Клиенты все довольны. Вы можете провести опрос. Я предлагала ремонт квартиры, которая находится над нами, там хотела залить полы, потому что они жаловались, что якобы у них стоит в доме запах от пекарни. Перед пекарней решила посадить газон и облагородить все, перед окнами этого дома будет красивый палисадник. Ни разу никто из них не вышел на субботник, зато постоянные претензии, я не понимаю этих людей, - сказала Анара Утебалиева. - По поводу подписей от жителей, могу сказать, что данная площадь уже давно была организована под бизнес, не требующая никаких согласия от жителей.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.