Форум в формате семинар-тренинга прошел в районном доме культуры. В фойе местными библиотеками была организована выставка, где были представлены самые разнообразные публиткации о реализации программной статьи, книги, а также поделки в национальном стиле. Основной целью мероприятия стало обсуждение развития района, а также дальнейших планов в данном направлении. Необходимо отметить особое активное участие в этом принимает молодое население. - В программной статье Первого Президента есть 6 направлений, которые мы в нашем районе выполняем. Реализация данной статьи позволяет нам привлечь молодежь к развитию района, а также особое внимание уделяется возрождению нерациональных ценностей, - рассказала председатель районного совета матерей Жансулу Туякова. Кроме того, в ходе семинара был проведен конкурс проектов, где участники разделившись на 5 команд придумывали социально-значимые идеи, в рамках реализации программы «Рухани жангыру». В дальнейшем лучшие проекты будут реализованы при помощи поддержки местных исполнительных органов. - У нас очень развита игра на домбре. Сейчас очень много школьников и просто молодых людей, кто интересуется историей национального инструмента. Также в районе у нас часто проводятся конкурсы и концерты, где музыканты показывают свое мастерство. Всего этого мы добились благодаря статье елбасы, - пояснила директор районной музыкальной школы Гульжамал Жумагазиева. В завершении форума участники поделились своим мнением и идеями, о воплощении интересных проектов для молодежи и всего населения в целом.