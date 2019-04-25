Ситиборд — конструкция наружной рекламы формата 3,7 на 2,7 метра. В конструкции имеется внутренняя подсветка. Как правило за стеклом ситиборда размещается несколько (до 5) рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма. Однако термин используется и для статичных рекламных конструкций: операторы рекламы используют его для обозначения застекленных рекламных поверхностей с внутренней подсветкой размерами до 4 на 3 метра. Относится к уличной мебели.

17 апреля на совещании на базе палаты предпринимателей "Атамекен" выразил свое недовольство по наружной рекламе акиму ЗКО Алтаю Кульгинову финансовый директор ТОО «Квант» Дмитрий Пшеничный. – Пользуясь случаем, хотел бы обратить ваше внимание на внесенные поправки в закон "О рекламе". Совсем недавно эти поправки вступили в действие. На примере нашей компании расходы на рекламу увеличились в 60 раз. Если раньше мы платили 25 тысяч в месяц, теперь мы обязаны платить почти 1,5 миллиона тенге. На мой взгляд, это самое простое, взять и увеличить налог на рекламу, наше предложение - отменить эти поправки, потому что сейчас государство поддерживает бизнес, идет субсидирование процентных ставок и так далее, получается, с другой стороны вся эта поддержка в какой–то части уйдет в этот налог на рекламу. Или же сделать увеличение налога постепенно, не сразу в 60 раз, ну, пусть бы мы платили не 25, а 100, 150, 200 тысяч тенге, ну не 1,5 миллиона! У нас какой теперь выход, либо мы должны снять все баннеры, куда попадает вся наружная реклама. Если мы снимем их, то акимат скажет, почему у вас торговые центры такие некрасивые? Мы и сами не хотим все это снимать, это все же реклама, – возмутился Дмитрий Пшеничный. На что глава региона отметил, что в настоящее время они ведут работу по вопросам внешнего вида фасадов зданий в городе. – Лучше бы вы ее сняли, мы сейчас приводим фасады в порядок, там же реклама на рекламе. По проспекту пройдись, сколько раз мы объясняем, чистим все, но потом все снова появляется, клеят рекламу даже ночью. Ну, есть же культура рекламы? Мы вас услышали, давайте вопросы бизнеса будем решать через "Атамекен", – ответил Алтай Кульгинов.Между тем, как рассказала главный специалист отдела архитектуры и градостроительства г. Уральск Ирина Вайдиева, с 11 апреля 2019 года вступили в силу изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам рекламы. – Если раньше к нам обращался предприниматель, мы выдавали разрешения на размещение рекламы, теперь эта функция сменилась на оповещение уведомительного характера. В уведомительной функции упростили пакет документов. В разрешительной функции необходимо было предоставить перечень документов, это нотариально засвидетельствованные копии правоустановочных документов, иными словами, чтобы взять разрешение на конструкцию (к примеру, баннер – прим.автора), которая занимает городскую землю, необходимы: постановление акимата, договор аренды, государственный акт, доверенность, удостоверение личности установителя, эскиз дневного и ночного объекта рекламы. Сейчас к уведомлению прилагается форма сведения, которая содержит информацию о периоде и месте размещения рекламы, потом документ, подтверждающий внесение платы за первый месяц размещения рекламы, копии платежного поручения. Согласно налоговому кодексу, оплата за рекламу включена в перечень уведомительных документов, – сообщила главный специалист.Стоит отметить, если реклама была установлена без уведомления акимата, ответственность несет сам заявитель, читай рекламодатель. – Есть надзорные органы, есть земельная инспекция, которая устанавливает незаконный захват территории, в первую очередь предприниматель сам несёт за это ответственность. Отделом архитектуры будет проводиться мониторинг в начале и в конце месяца, будет фиксироваться размещение рекламы, на фото и видео, в первую очередь на объектах, где динамично ее прокручивают. Если предприниматель не обращался к нам и не уведомил нас, то мы согласно поправкам в законе "О Рекламе" можем сфотографировать изображение рекламы и произвести фактическое начисление без уведомления. По ставкам платы будет начислена сумма, которую он будет обязан оплатить, – рассказала Ирина Вайдиева. Владельцы ситибордов тоже несут ответственность за размещаемую рекламу - Если вы хотите как клиент разместить рекламу, к примеру, на ситиборде, в любом случае вы обращаетесь к владельцу ситиборда и там уже сами обговариваете с ним условия размещения. Когда же вы будете оплачивать за аренду ситиборда, там уже будет включена стоимость налога за данную рекламу, потому что по этому вопросу владелец ситиборда подает заявление и все сведения о рекламе в акимат. Если же будут нарушения, то тогда в первую очередь будут выяснять, есть ли разрешения на размещение данных роликов у самого владельца конструкции, и он же понесет за это ответственность, – пояснила Ирина Вайдиева. Специалист отметила, что согласно статье 11 пункт 1.1 закона "О рекламе", до внесения изменения было указано, что к рекламе не относится внутреннее и внешнее оформление витрин и окон, то есть можно было разместить с внешней стороны на фасаде здания, образцы товарной продукции, услуги, средства индивидуализации. Теперь же согласно внесенным изменениям без налогообложения предприниматели на внешнем фасаде здания могут разместить лишь вывеску и режим работы предприятия. – Те же образцы, услуги, скидки, проценты, акции, это все уже подлежит налогообложению, – пояснила главный специалист отдела архитектуры.К слову, были внесены корректировки и в Налоговый Кодекс. Так, были расширены виды ставок платы. К примеру, реклама "бегущей строкой" теперь облагается налогом и ставка на нее 2 МРП, вне зависимости от размера и места положения. – Есть виды конструкций ситиборды, видеоэкраны, LED–экраны. Если раньше мы взимали налог за объекты рекламы, за квадратуру по ставкам платы, то сейчас внесли изменения в плане стороны изображения. Под стороной изображения понимается каждое изображение в том числе и видеоизображение. Теперь мы будем работать по картинкам, есть конструкции формата 3*4, у них прокручиваются слайды внутри картинки, налог будет взиматься за каждую картинку. Также, есть у нас коммерческие экраны. Там налог будет взиматься за каждую сторону изображения. На все установлены ставки платы налога, – добавила Ирина Вайдиева.– Реклама должна быть размещена обязательно на двух языках (казахском и русском – прим.автора). За это предусмотрена административная ответственность для физических лиц 20 МРП, на субъекты малого бизнеса 100 МРП, крупного бизнеса 400 МРП, – отметила Ирина Вайдиева.По словам руководителя управления разъяснительных работ ДГД по ЗКО Айман Куановой, наружная реклама, распространяемая посредством видеоизображения, площадью до 20 квадратных метров будет оплачиваться в размере 7 МРП в городах областного значения, а в городах районного значения – 3 МРП. Реклама свыше 20 квадратных метров - 12 МРП. – Оплата предпринимателями должна быть произведена не позднее 25 числа каждого месяца. Ставки внешнего оформления витрин варьируются от 0,5 МРП до 100 МРП, – дополнила Айман Куанова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.