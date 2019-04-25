При выборе электротоваров люди всегда отдают предпочтение качеству электротехнических изделий. В Атырау качеством и сроком исполнения заказов может похвалиться ТОО «Каспий Контакт», поставляющий кабельно-проводниковую и электротехническую продукцию. - В нашем каталоге для клиентов представлено более 20 000 наименований продукции, с ежедневно обновляемой информацией о наличии готовых товаров на складах. Вся поставляемая нами продукция полностью соответствует требованиям ГОСТ и нормативных документов Казахстана и России, что подтверждается наличием паспортов качества, сертификатов (деклараций) качества и пожарной безопасности, - говорит директор предприятия Олег Козедуб.По его словам, в компанию приходят строительные и электромонтажные организации для комплектации сложных и крупных проектов и частные клиенты для покупки нужных в домашнем быту электротехнических товаров. - В торговом зале покупатель может выбрать необходимые по параметрам и цене щиты, монтажные коробки, розетки, кабели, кабеленесущие оцинкованные лотки, инструменты для монтажа, светотехнику, электроприборы, оборудование для молниезащиты и заземления – словом, все, что связано с электромонтажом, - продолжает Олег Козедуб. - Наше предприятие является дилером нескольких известных производителей надежной и высококачественной электротехнической продукции: «Казэнергокабель», «Profland», «Электротехнический завод КВТ», «OBO Batterman», «LEZART», «Энергомера», «ТехноПром», «Энергомера», «REXANT», «Русский свет», «ИЭК», «Мегалайт» и других. Мы поставляем линейную арматуру, оборудование электрохимзащиты, трансформаторные подстанции для энергетиков и нефтехимических предприятий.Для удобства обслуживания покупателей и заказчиков компания предлагает большой ассортимент продукции со склада в Атырау, а при необходимости крупных заявок отработана логистика поставки продукции от 3 до 5 дней. - Если продукция сложная, то заявка размещается на предприятиях-изготовителях и мы берем на себя полностью контрактное сопровождение, в том числе предоставление гарантийных обязательств, - рассказал директор «Каспий Контакт». - Вся продукция имеет высокое качество. Наш клиент знает – мы поставляем качественную продукцию по оптимальным ценам и в согласованный срок. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.