Проверка по установлению виновных лиц департаментом экологии началась 24 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото взято из социальной сети "Instagram" По словам руководителя отдела государственного экологического контроля  департамента экологии ЗКО Сырыма Тлегенова, для установления виновных лиц 24 апреля началась проверка шести организаций, которые могут быть причастны к появлению нефтепродуктов в акватории в затоне имени Чапаева. - Будут проверены на территории Судоремонтного завода ТОО "Флот", ТОО "Эксторал", ТОО "Дизельпром", ТОО "SeaLain", ТОО "Уральская судостроительная судоремонтная судоходная компания" и УФ РГКП "ҚСЖ". Проверка будет длиться 10 дней, - пояснил Сырым Тлегенов. - Сейчас снова берут отбор проб воды в затоне имени Чапаева и отбор проб почвы на побережье, где были обнаружены нефтепродукты. Стоит отметить, что после проверки будут установлены виновные и в отношении них приняты соответствующие меры. Напомним, в социальных сетях появилось фото, на котором на поверхности воды в затоне имени Чапаева изображено маслянистые пятна. После чего данная информация поступила в департамент экологии по ЗКО. В целях проверки были отобраны пробы в трех точках, из них две пробы были отобраны из загрязненного участка реки, третья - в районе ЗКМК.  Результаты химического анализа воды, отобраной из акватории затона имени Чапаева, показали превышение нефтепродуктов.    