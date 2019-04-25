Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

25 апреля в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении 54-летнего Александра Соколова, который обвиняется в убийстве своего племянника. Подсудимый был признан виновным по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Ему назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы чрезвычайной безопасности. Выяснилось, что Александр Соколов в 2013 году был судим за совершение аналогичного преступления. Приговор огласил судья Бакыт Ермаханов. Из материалов дела следует, что трагедия произошла 22 января 2019 года в районе Байтерек. Александр Соколов со своим племянником Антоном Проказовым употребляли спиртные напитки. – Между собутыльниками возник конфликт. Соколов обвинил Проказова в том, что накануне он отобрал у него сотовый телефон. Проказов ударил подсудимого по голове, на что Соколов выхватил со шкафа кухонный нож и со словами "Я тебя сейчас зарежу" нанес ему один удар в область сердца. Потерпевший от полученного ранения скончался на месте через 10 минут. Александр Соколов сразу же покинул место преступления, - зачитал Бакыт Ермаханов.Стоит отметить, что осужденный признал свою вину частично и заявил, что защищался. Кроме этого, он попросил суд переквалифицировать дело на статью 105 УК РК "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". – Суд усмотрел в действиях Александра Соколова опасный рецидив и посчитал нужным назначить ему самое строгое наказание. Ведь он освободился в октябре 2018 года и спустя 2,5 месяца вновь совершил убийство. Он не встал на пусть исправления и нужных выводов для себя не сделал. Еще одним отягчающим обстоятельством является то, что убийство было совершено в состоянии алкогольного опьянения, - сообщил судья. Старшая сестра погибшего Ирина Ивтекеева заявила, что с приговором суда согласна и оспаривать его не будет. – Антону был всего 31 год. Был молодой, детей не было. Его убил наш родной дядя. Это большая трагедия. Обжаловать приговор мы не будем, - сказала Ирина Ивтекеева. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.