На данный момент в Уральске построено более 50 спортивных площадок, но из-за небрежного отношения они приходят в ужасное состояние. По данным отдела физкультуры и спорта, в городе участились случаи порчи имущества на спортплощадках. По этой причине было решено провести рейд и разъяснительные работы с жителями. - Результаты проверки показали, что в настоящий момент ряд детских и игровых площадок нуждаются в ремонте и восстановлении. В частности, много претензий вызвала детская игровая и спортивная площадка на улице М.Монкеулы. Всё металлическое оборудование площадки (спортивные тренажеры, горки, ограждения футбольного поля и.т.д.) были сломаны, хотя эта площадка появилась лишь год назад, - рассказали в пресс-службе отдела физической культуры и спорта. - К сожалению, в противоправных действиях замечены не только подростки, но и взрослые. Мы просим всех жителей, как взрослых, так и детей, бережно относиться к спортивным площадкам. На спортивных площадках могут заниматься все без исключения. Наша работа направлена на развитие доступности спорта для населения. Давайте ценить уже имеющиеся спортивные площадки и заботиться об их сохранности. Нужно отметить, что в этом году будет начато строительство еще 10 спортивных площадок.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой отдела физической культуры и спорта г. Уральска