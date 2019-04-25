Перед тем как спустить корабль на воду, аким ЗКО Алтай Кульгинов поздравил всех с эти событием. - Дорогие жители региона, уважаемые уральцы. Сегодня мы встречаем еще один исторический момент вместе с вами. Благодаря программе Елбасы, наши заводы развиваются, совершенствуются и модернизируются по стандартам времени. Завод "Зенит" является флагманом кораблестроения нашей страны. За это время 29 кораблей были выпущены с нашего завода. Сегодня мы спускаем на воду 30-й корабль, который назван в честь нашей столицы "Нур-Султан". Я поздравляю всех с этим знаменательным событием. Мы собрались тут, чтобы проводить в боевой путь наш корабль. Хочу поблагодарить заводчан за ваш труд, мы гордимся вами, спасибо вам, - сказал глава региона. Заместитель председателя КНБ РК, директор пограничной службы Дархан Дильманов отметил, что пограничная служба нуждается в кораблях, которые выпускает завод "Зенит". - Очередной корабль сегодня спускается на воду, в пограничной службе их достаточно для выполнения поставленных задач по надежной охране государственной границы РК. В прошлом году состоялось большое мероприятие - саммит глав государств каспийского региона. Мы имеем возможность говорить о том, что наши корабли сделаны на отечественном заводе, они имеют характеристики, которые не уступают никаким другим кораблям. Эта оценка дана не только нашими морскими специалистами, это оценка специалистов из РФ, республики Азербайджан, Иран, - дополнил Дархан Дильманов. Директор завода "Зенит" Вячеслав Валиев рассказал, что они гордятся тем, что могут для государственной обороны выполнять такие заказы. - Это гордость для нашего предприятия, несмотря на сложные навигационные условия, мы подтвердили свою техническую состоятельность, спустили на воду 30 единицу. Огромное спасибо нашим заказчикам в лице пограничной службы КНБ. Практически только нашими катерами и кораблями охраняется большая морская граница протяженностью 1800 километров. Мы действительно производим нужную продукцию, а самое главное - с теми задачами, которые выполняют наши катера и корабли. Мы надеемся, что на этом военное кораблестроение не остановится, - сказал Вячеслав Валиев. - Надеемся в дальнейшем, что и пограничники, и министерство обороны будут дальше развивать военное кораблестроение. Мы технически готовы выполнять и делать корабли большего водоизмещения. После всех поздравлений, по традиции о борт судна разбили бутылку с шампанским. Эту миссию выполнили аким области Алтай Кульгинов вместе с директором пограничной службы Дарханом Дильмановым.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.