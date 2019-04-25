Иллюстративное фото из архива "МГ" Жительница Курмангазинского района Жибек (имя изменено по этическим соображениям - прим. автора) давно "сидит" "ВКонтакте", но не думала, что публикация, которую она загрузила на свою страничку, доведет до суда. - В Курмангазинском районном суде Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении несовершеннолетней по ч.1 ст.453 КоАП РК "Изготовление, хранение, ввоз, перевозка на территории РК продукции средств массовой информации, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности РК, подрыва безопасности государства, войны, разжигания социальной, расовой и религиозной розни". Девочка загрузила на свою личную страницу социальной сети «ВКонтакте» материалы открытого экстремисткого характера, относящиеся к продукции средств массовой информации, сказали в пресс-службе облсуда, уточнив конкретно, что она загрузила и слушала поучителей «Ибн Усаймин» и «Дилмурат Абу Мухамад», которые относятся к нетрадиционным религиозным течениям в нашей стране. На суде Жибек полностью признала свою вину, вместе с ней в процессе участвовала ее мать, которая просила у суда прощения за действия своей дочери. - Суд освободил от ответственности несовершеннолетнюю, применив меры воспитательного характера в виде разъяснения закона, - отметили в пресс-службе Атырауского облсуда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.