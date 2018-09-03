Иллюстративное фото из архива "МГ" Прокуратурой Западно-Казахстанской области проведена проверка соблюдения законности при реализации Дорожной карты занятости 2020 и Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. По данным пресс-службы прокуратуры ЗКО, за последние три года на краткосрочное профессиональное обучение Центрами занятости направлено 3 933 человека, для чего из бюджета выделено 625,9 млн тенге. - Однако трудоустроено только 28% или 1 131 человек, 300 из них работают не по специальности. Проверкой выявлен 61 факт, когда сведения о трудовой занятости населения искусственно завышались, а данные о численности безработных занижались. Так, согласно индивидуальной карте трудоустройства с 1 по 30 июня 2017 года безработный был временно трудоустроен и привлечен к общественным работам с последующим исключением из учета безработных. Проверкой установлено, что фактически он не трудоустраивался, договор о привлечении его к общественным работам не заключался, оплата труда не производилась, пенсионные и социальные отчисления не перечислялись, - сообщили в прокуратуре ЗКО. Кроме того, было выявлено 11 фактов фиктивного трудоустройства на общественные рабочие места. Так, житель ЗКО, зарегистрированный в центре занятости района в качестве безработного, в начале года направлен на общественные работы в Аппарат акима сельского округа, где осуществлял трудовую деятельность на протяжении 6 месяцев. Проверка показала, что фактически он в этот период работал на предприятии в г.Актау. Проверкой также установлен факт необоснованной выплаты кредита отдельным лицам. - К примеру, в состав участников программы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» в качестве самозанятого включен житель области, который фактически является директором действующего предприятия. Это позволило ему получить в рамках господдержки кредит в размере 18 млн тенге. Выявлено 9 фактов незаконного получения субсидий индивидуальным предпринимателем для создания социальных рабочих мест. Фактически социальные рабочие места им не созданы, - рассказали в прокуратуре. Всего было выявлено около 100 нарушений, по всем внесены акты прокурорского надзора, с постановкой вопроса об устранении нарушений законности и привлечении виновных лиц у установленной ответственности. По 12 фактам прокурорами инициированы досудебные расследования.