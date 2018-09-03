Иллюстративное фото из архива "МГ" Это препараты для стационаров и амбулаторного лекарственного обеспечения в рамках ГОБМП для лечения таких заболеваний как артериальная гипертензия, сахарный диабет, онкология, гемофилия, рассеянный склероз, сердечная недостаточность, пневмония, бронхиальная астма и многие другие. По сообщению пресс-службы ТОО "СК-Фармация", столь крупный тендер будет впервые проводится в электронном формате. Теперь потенциальные поставщики, планирующие участвовать в закупе на 2019 год, должны в срок до 18 сентября подать заявки в электронном формате на сайте закупок единого дистрибьютора http://www.sk-pharmacy.ecc.kz/. Единственный документ, который необходимо предоставить в бумажном виде, – это банковская гарантия. Если участники тендера представят неполный пакет документов при формировании тендерной заявки, у них будет еще возможность дополнить ее в соответствии с замечаниями тендерной комиссии, которые будут опубликованы на сайте закупок Единого дистрибьютора 1 октября 2018 года. Результаты тендера будут известны 17 октября по итогам аукциона на понижение цены. Аукцион пройдет в электронном формате и определит поставщиков, которые будут поставлять медикаменты в медорганизации страны в рамках ГОБМП в 2019 году. - Всего список лекарств и медизделий, подлежащих централизованному закупу на 2019 год, включает 1144 наименования. Предварительно от медорганизаций поступили заявки по списку на сумму 203 млрд тенге. Более 550 наименований будут закупаться для амбулаторного лекарственного обеспечения. 518 наименований из них уже выпускают отечественные фармзаводы, поэтому в рамках поддержки отечественного производства эти медикаменты будут закуплены у казахстанских фармпроизводителей. 332 наименования лекарств, которыми в следующем году будут обеспечиваться казахстанцы, не имеют зарегистрированных аналогов в стране. Чтобы оптимизировать закупки, исключив из цепочки дистрибьюторов, Единый дистрибьютор ведет переговоры о заключении договоров поставки таких препаратов напрямую от заводов-изготовителей, - сообщили в пресс-службе ТОО "СК-Фармация". По опыту прошедших лет значительно снизить цены закупа позволило сотрудничество с международными организациями ЮНИСЕФ и ПРООН, позволив многократно увеличить охват пациентов лекарственным обеспечением. В этом году через ЮНИСЕФ, также как и в сотрудничестве с ПРООН планируется закупать лекарства для пациентов с ВИЧ, вирусными гепатитами и туберкулезом.