Авария произошла около 17 часов 2 сентября на улице Конкина недалеко от комплекса "Орбита". Автомобиль марки "Лада Приора" направлялась по улице Конкина в сторону Деркула и сбила пешехода. Его увезла скорая помощь. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно. Другие подробности выясняются. На месте ДТП работают дознаватели.