На Западе Казахстана сохранится теплая погода.  По данным РГП "Казгидромет", 3 сентября в Уральске ожидается дождь с грозой. Днем температура воздуха составит +27 градусов, ночью +15. В Атырау переменная облачность, днем 26 градусов тепла, ночью +18. Ясная погода без осадков ожидается в Актау. Днем температура воздуха составит +29 градусов, ночью +20. В Актобе ночью ясно, днём переменная облачность без осадков. Температура ночью 10-12, днём 20-22 градуса тепла.