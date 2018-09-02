Обращаясь к депутатам, Глава государства поздравил народных избранников с началом работы новой сессии Парламента и подчеркнул, что депутатский корпус шестого созыва показал высокий профессионализм и слаженное взаимодействие с Правительством. - По итогам третьей сессии Парламентом принято 87 законов, в том числе полностью сформирована необходимая нормативная правовая основа озвученных мной «Пяти социальных инициатив». Это позволит улучшить условия жизни шести миллионов казахстанцев, укрепить единство наших граждан, что является ключевым условием процветания государства, - сказал Нурсултан Назарбаев. Президент Казахстана отдельно остановился на экономических достижениях страны. - Рост ВВП составляет 4 процента, уровень инфляции снизился до 5,9 процента, объем инвестиций вырос на 24 процента. Создаются условия для эффективной модернизации экономики и общества. С прошлого года мы начали опережать среднемировые темпы роста экономики. Движущей силой экономического роста стали несырьевые сектора – обрабатывающая промышленность, транспорт и сфера услуг, - сказал Глава государства. Нурсултан Назарбаев отметил необходимость продолжения качественной законодательной работы для дальнейшего поступательного социально-экономического развития. - Одним из важных вопросов является вовлечение самозанятых в систему медицинского и социального страхования, а также пенсионного обеспечения. Требуется принятие необходимых изменений до конца текущего года. Это особенно актуально в связи с переходом на обязательное социальное медицинское страхование, внедрением новой модели гарантированного объема медицинской помощи, совершенствованием вопросов охраны общественного здоровья и системы корпоративного управления в медицинских организациях, - сказал Президент Казахстана. Глава государства указал, что на фоне динамичного развития строительства в сфере ЖКХ имеются нерешенные вопросы, вызывающие недовольство граждан, и подчеркнул необходимость законодательного выстраивания понятной и эффективной системы управления общедомовым хозяйством. Подобная система должна быть основана на принципах прозрачности взаимоотношений между обслуживающими компаниями и собственниками жилья, а также контроля за расходованием средств и ответственности монополистов. Отмечая положительные тенденции в развитии малого и среднего бизнеса, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что новый импульс предпринимательству должна дать сфера туризма. - Правительству поручено разработать государственную программу развития туризма до 2023 года. Она должна быть подкреплена финансовыми средствами, а также необходимой законодательной базой, рассмотреть которую нужно до конца текущего года. Кроме того, в Парламенте находится важный законопроект по вопросам государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора, который позволит упростить их процесс, повысить эффективность, снизить коррупционные риски, высвободить средства на реализацию приоритетных задач и улучшить бизнес-климат, - сказал Президент Казахстана. Глава государства указал на необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в сфере агропромышленного комплекса, в части вопросов страхования, внедрения аграрных расписок, развития кредитных товариществ, а также совершенствования системы контроля в сфере ветеринарии. - Одной из важнейших задач программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру» является обеспечение защиты и популяризации историко-культурного наследия. Принятие соответствующего законопроекта будет способствовать эффективному развитию, охране исторических и сакральных объектов в соответствии с лучшим мировым опытом, - сказал Нурсултан Назарбаев. В контексте придания Шымкенту статуса города республиканского значения и образования Туркестанской области Президент Казахстана отметил, что на рассмотрение Парламента будут внесены законопроекты, призванные обеспечить полноценную работу преобразованных административно-территориальных единиц, которые потребуют оперативной проработки и принятия. В завершение Глава государства еще раз поздравил депутатов с открытием сессии и пожелал дальнейших успехов в деле стабильного и динамичного развития Казахстана.