Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДВД ЗКО рассказали, что 2 июня 2018 неизвестный позвонил на телефон жителя Уральска, попросил оказать денежную помощь в связи со смертью отца, а также обещал вернуть долг. - Житель областного центра, поверив на слово незнакомцу, перевел 400 000 тенге на его карточный счет в АО «Сбербанк». Только после того, как житель г.Уральск понял об обмане, он обратился в полицию с заявлением. 25 августа сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЗКО установлен и задержан мужчина 1989 года рождения, который сразу же возместил ущерб, - сообщили в пресс-службе ДВД. По данному факту УВД г.Уральск проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество".