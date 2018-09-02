На церемонии открытия нового учебного года руководитель областного управления образования Каиргали Кенжегалиев отметил важность строительства новых общежитий для студентов. - По поручению главы государства, озвученных в пяти социальных инициативах, ведется планомерная работа по строительству общежитий для студентов области. Это радостное событие для учащихся колледжа. Новое здание позволит юным дарованиям учиться, проживать и проводить свое время в комфортных условиях, - сказал Каиргали Кенжегалиев. Главный педагог области напомнил, что в ходе недавнего визита в регион Нурсултана Назарбаева он посетил новое общежитие Атырауского государственного университета им.Х.Досмухамедова. Здание, рассчитанное на 400 мест, было передано вузу АО «КазТрансОйл» - Работа по обеспечению молодежи общежитиями будет продолжаться. В скором времени начнется строительство двух общежитий, еще для восьми готовятся проектно-сметные документации. Это позволит обеспечить более 1000 студентов местами в общежитиях. Помимо этого, ведется строительство колледжа в Исатайском районе, в этом проекте предусмотрено общежитие на 100 мест. Также ведется строительство колледжа для студентов инженерно-гуманитарного колледжа, - подчеркнул Каиргали Кенжегалиев. Сегодня в музыкальном колледже обучаются 222 студента. Коллектив учебного заведения ежегодно участвует в различных международных конкурсах и показывает свое мастерство на помостах России, Турции, Италии. А выпускники академии народной музыки им. Д.Нурпеисовой являются студентами престижных вузов Казахстана и России.