1 сентября студенты Атырауского музыкального колледжа «Академия народной музыки им. Д.Нурпеисовой» получили новое здание общежития на 100 мест, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На церемонии открытия нового учебного года руководитель областного управления образования Каиргали Кенжегалиев отметил важность строительства новых общежитий для студентов. - По поручению главы государства, озвученных в пяти социальных инициативах, ведется планомерная работа по строительству общежитий для студентов области. Это радостное событие для учащихся колледжа. Новое здание позволит юным дарованиям учиться, проживать и проводить свое время в комфортных условиях, - сказал Каиргали Кенжегалиев. Главный педагог области напомнил, что в ходе недавнего визита в регион Нурсултана Назарбаева он посетил новое общежитие Атырауского государственного университета им.Х.Досмухамедова. Здание, рассчитанное на 400 мест, было передано вузу АО «КазТрансОйл» - Работа по обеспечению молодежи общежитиями будет продолжаться. В скором времени начнется строительство двух общежитий, еще для восьми готовятся проектно-сметные документации. Это позволит обеспечить более 1000 студентов местами в общежитиях. Помимо этого, ведется строительство колледжа в Исатайском районе, в этом проекте предусмотрено общежитие на 100 мест. Также ведется строительство колледжа для студентов инженерно-гуманитарного колледжа, - подчеркнул Каиргали Кенжегалиев. Сегодня в музыкальном колледже обучаются 222 студента. Коллектив учебного заведения ежегодно участвует в различных международных конкурсах и показывает свое мастерство на помостах России, Турции, Италии. А выпускники академии народной музыки им. Д.Нурпеисовой являются студентами престижных вузов Казахстана и России.