Начался учебный год с целой серии обновлений и школьных звонков. На одном из таких побывал аким Атырауской области Нурлан Ногаев, где принял участие в торжественной школьной линейке. - От всей души поздравляю вас – учителей, родителей, учащихся, с новым учебным годом. Особенно тех, кто в первый раз переступит порог школы. Знания полученные вами дадут вам путевку в жизнь. Мы должны создавать все условия для получения профессионального, качественного образования подрастающим поколением. Политика, проводимая президентом, нацелена на укрепление нашего независимого государства, - сказал Нурлан Ногаев. - Развитие экономки, социальная защита наших граждан, повышенияе уровня жизни позволяют казахстанцам быть уверенным в завтрашнем дне. Аким области напомнил, что с начала нового учебного года в школах вводится изучение нового предмета «Өлкетану» (История родного края). Это важное составляющее в воспитании и развитии молодого поколения. Программная статья главы государства : "Рухани жаңғыру" – затрагивает все сферы жизнедеятельности общества. И в первую очередь прививает в подрастающем поколении любовь к своей земле, родному краю, предкам. - Уровень знаний наших школьников зависит от вас, уважаемых педагоги. Ваша забота, ваш профессионализм, ваши знания позволяют им достичь новых высот. В прошлом учебном году 71 учащихся стали призерами многочисленных олимпиад и состязаний. 20 атырауских школьников заняли призовые места на международных соревнованиях, - отметил Нурлан Ногаев. – Идя в ногу со временем, мы уделяем большое внимание развитию новых технологий и приобщение к ним наших детей. Открываются IT-классы, более 90% учебных заведений области подключены к широкополосному доступу в интернет. С началом нового учебного года в школах заработают 45 классов робототехники. И эта работа будет продолжаться. И если мы хотим стать успешными, конкурентоспособными нам необходимо дать нашим детям хорошие знания. К 1 сентябрю в области открыли 2 школы, 3 детских сада, новое здание общежития музыкального колледжа. До конца года будут сданы в эксплуатацию новые объекты в сфере образования. - Это показывает стремление государства обеспечить всем необходимым и создать все условия для развития образовательной сферы, - подчеркнул аким области. - Желаю всем учащимся оправдать доверия и надежды своих родителей, своих учителей и наставников. Вы будете строить будущее страны. В ваших руках благополучие и процветание Казахстана. В добрый путь! После праздничной линейки глава региона вместе с первоклассниками принял участие в открытом уроке «Менің Отаным - Қазақстан». В первый же день учебного года первоклассники получили познавательную и увлекательную информацию об истории Казахстана, выдающихся людей своей страны.