В микрорайоне «Нур Актобе» по линии «Казахстанской ипотечной компании» в эксплуатацию был сдан жилой комплекс на 566 квартир. Из них 90 квартир уже распределено среди очередников, в их числе многодетные и неполные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, работники бюджетной сферы. Со знаменательным событием в жизни новоселов поздравил аким области Бердыбек Сапарбаев. - Для каждого человека дом имеет особое значение. За годы независимости в нашей стране под руководством Главы государства сделано многое для обеспечения казахстанцев жильем. В том числе об этом свидетельствует этот микрорайон - всего несколько лет назад здесь было чистое поле, а сегодня построено новый жилой массив. Одна из основных целей, объявленных 5 социальных инициатив Президента, также направлена на обеспечение жильем. Всего в прошлом году по области мы ввели в эксплуатацию 790 тысяч квадратных метров жилья, в этом году введем не менее 900 тысяч квадратных метров, - сказал глава региона. Среди тех, кто получил ключи от кватиры –инвалид по зрению Шайзада Жазылбаева. Она рассказала, что много лет снимала жилье. - В очереди я стояла 11 лет. Долгое время наша семья, состоящая из шести человек, снимала жилье. Но недавно нам сообщили, что я получаю двухкомнатную квартиру. Меня до сих пор переполняют эмоции, – рассказала она. С начала 2018 года в Актобе построено более 280 тысяч квадратных метров жилья. Всего до конца года по области будет сдано 900 тысяч квадратных метров.