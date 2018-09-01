Школа - гимназия № 36 поселка Геолог в этом году отмечает свой пятилетний юбилей. Сегодня первый звонок здесь прозвенел для 1800 учеников. Поздравить школьников и педагогический состав с юбилеем и началом нового учебного года приехал аким г.Атырау Алимухаммед Куттумуратулы. - Желаю вам успехов в учебе, новых побед и свершений, благодаря которым Казахстан будет известен миру как высокообразованная страна. Глава государства не раз отмечал, что самый большой вклад мы должны делать в развитие человеческого капитала, поэтому воспитание и образование подрастающего поколения для нас является приоритетной задачей. В нашем городе созданы все необходимые условия для получения достойного образования. Первоклашкам я желаю стать отличниками учебы, а педагогам успехов в работе, - пожелал присутствующим Алимухаммед Куттумуратулы. Отметим, что 1 сентября первый звонок прозвенел для 58 700 учеников 57 городских школ. Из них около 8 тысяч детей переступили порог школы впервые.Камилла МАЛИК