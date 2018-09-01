Новая школа в селе Шабдаржап Акжайыкского района Так, первый звонок прозвенел в школах в с.Дарьинское Зеленовского района, на 300 учащихся с интернатом на 100 мест, а также в с.Шабдаржап Акжайыкского района на 200 мест и мкр. Деркул г. Уральск на 600 мест, которые были построены в этом году. Также сегодня открылись пришкольные интернаты на 70 мест с. Сайхин Бокейординского района и на 100 мест в с.Казталовка Казталовского района. В областном центре в этом году ремонтированы подъездные пути к 23 социальным объектам, среди которых 2 вуза, 4 колледжа, 7 школ 6 детских садов. На сегодня обустройство подъездных путей к данным объектам образования завершено. Следует отметить, что были построены и проведены капитальные ремонты в 29 объектах образования. Продолжается ремонт в 4 объектах, разрабатывается ПСД на строительство 15 объектов образования.