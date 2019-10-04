Иллюстративное фото из архива "МГ" Не так давно аким Атырауской области Нурлан Ногаев провел совещание по вопросам обеспечения питьевой водой. Он отметил, что нужно экономно использовать водные ресурсы, а также высказался о необходимости применять агрессивными методами водосберегающие, энергосберегающие технологии. - Существует ошибочное мнение, что водные ресурсы неиссякаемы. Но это не так. Рациональное использование всех недр, в частности водных ресурсов, важный вопрос. Мы должны обратить на это пристальное внимание, – сказал Нурлан Ногаев. Чуть позже на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Кадыржан Арыстан напомнил, что начата реализация программы по обеспечению нашего региона питьевой водой из подземных источников. Как отметил Кадыржан Арыстан, после неоднократных обращений руководства Атырауской области в правительство, а также к главе государства, из республиканского бюджета будет выделено 1 млрд 161 млн тенге в виде трансферта на три года. - Эти средства предназначены для проведения переоценки запасов месторождения Кокжиде в Актюбинской области. Тендер уже прошел, его победителем стала одна из актюбинских компаний. На том же самом совещании глава региона поручил «разобраться» с самоизливающимися скважинами в Жылыойском районе, где расположены два пригодных для питья месторождения – Бали и Жана су. И в случае положительных результатов исследований подземных источников, главным образом Кокжиде, питьевую воду станут использовать для обеспечения населения Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.