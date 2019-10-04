Такую сумму планируют выделить из республиканского бюджета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Не так давно аким Атырауской области Нурлан Ногаев провел совещание по вопросам обеспечения питьевой водой. Он отметил, что нужно экономно использовать водные ресурсы, а также высказался о необходимости применять агрессивными методами водосберегающие, энергосберегающие технологии. - Существует ошибочное мнение, что водные ресурсы неиссякаемы. Но это не так. Рациональное использование всех недр, в частности водных ресурсов, важный вопрос. Мы должны обратить на это пристальное внимание, – сказал Нурлан Ногаев. Чуть позже на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Кадыржан Арыстан напомнил, что начата реализация программы по обеспечению нашего региона питьевой водой из подземных источников. Как отметил Кадыржан Арыстан, после неоднократных обращений руководства Атырауской области в правительство, а также к главе государства, из республиканского бюджета будет выделено 1 млрд 161 млн тенге в виде трансферта на три года. - Эти средства предназначены для проведения переоценки запасов месторождения Кокжиде в Актюбинской области. Тендер уже прошел, его победителем стала одна из актюбинских компаний. На том же самом совещании глава региона поручил «разобраться» с самоизливающимися скважинами в Жылыойском районе, где расположены два пригодных для питья месторождения – Бали и Жана су. И в случае положительных результатов исследований подземных источников, главным образом Кокжиде, питьевую воду станут использовать для обеспечения населения Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА