11 тысяч метров ограждений было вывезено из Уральска в районы

11 тысяч метров ограждений было вывезено из Уральска в районыЗаборы были демонтированы по проспекту Н.Назарбаева и проспекту Евразия, по улицам Гагарина, Жукова, С. Датова, Курмангазы так же по ул. Жангир хана п.Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В 2010 году было установлено 17 400 метров ограждения. На сегодняшний день демонтировано 11 018 метров. Нужно отметить, что за 9 лет около 6 тысяч метров установленного ограждения было демонтировано вследствие дорожно-транспортный происшествий. Осталось демонтировать около 500-600 метров. Демонтированные ограждения были переданы в