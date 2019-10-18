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Социум

11 тысяч метров ограждений было вывезено из Уральска в районы

11 тысяч метров ограждений было вывезено из Уральска в районыЗаборы были демонтированы по проспекту Н.Назарбаева и проспекту Евразия, по улицам Гагарина, Жукова, С. Датова, Курмангазы так же по ул. Жангир хана п.Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В 2010 году было установлено 17 400 метров ограждения. На сегодняшний день демонтировано 11 018 метров. Нужно отметить, что за 9 лет около 6 тысяч метров установленного ограждения было демонтировано вследствие дорожно-транспортный происшествий. Осталось демонтировать около 500-600 метров. Демонтированные ограждения были переданы в
Дана Рахметова
11 тысяч метров ограждений было вывезено из Уральска в районы
11 тысяч метров ограждений было вывезено из Уральска в районыЗаборы были демонтированы по проспекту Н.Назарбаева и проспекту Евразия, по улицам Гагарина, Жукова, С. Датова, Курмангазы так же по ул. Жангир хана п.Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
В 2010 году было установлено 17 400 метров ограждения. На сегодняшний день демонтировано 11 018 метров. Нужно отметить, что за 9 лет около 6 тысяч метров установленного ограждения было демонтировано вследствие дорожно-транспортный происшествий. Осталось демонтировать около 500-600 метров. Демонтированные ограждения были переданы в 11 районов ЗКО а также в ФОК «Деркул», СК «Орал». Все ограждения предназначаются для ограждения социальных обьектов, детских садов, трансформаторов, зеленых насаждений, игровых площадок и.т.д. В частности, в Акжайский район было передано  700 метров ограждений. Ими оградили  территории пожарной части района и огорождения парка. В Казталовском районе демонтированный забор длиной 1500 метров и использовали для ограждения территорий социальных объектов и игровых площадок. 500 секций ограждения были отправлены в Бокейординский район. Заборы были распределены среди администрации сельских округов, и сегодня 800 метров используются для ограждения социальных объектов и зеленых насаждений, а 200 метрами были ограждены трансформаторы, - сообщили в прес-службе акима Уральска. В Жанибекском районе реализуются работы по ограждению 10 трансформаторов, сквера по улице Чурина и поля для игры в асык. Анологичная работа по использованию полученных заборов проведена и в остальных районах. Таким образом, в Акжайыкский район было отправлено 700 метров ограждения, в район Байтерек - 788 м, в Бокейординский район - 1000 м, в Жангалинский район - 1260 м, в Жанибекский район - 1070 м, в Казталовский район - 1280 м, в Каратюбинский район - 560 м, в Сырымский район - 1020 м, в Таскалинский район - 1800 м, в Теректинский район - 1000 м, в Шынгырлауский район - 400 м, в ФОК «Деркул» - 60 м, в СК «Орал» - 80 м.
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демонтаж заборы

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