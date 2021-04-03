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Социум COVID-19

112 заболевших COVID-19 выявлено в ЗКО

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе продолжает расти, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки зарегистрировано 2122 новых случая заболевания COVID-19. Всего в стране подтверждено 251 053 случая, 1112 из них - в ЗКО. В Атырауской области зафиксировано 110 случаев. Всего в области 15 362 человека заразились опасной инфекцией, 12 430 из них выздоровели, 241 человек скончался. К слову, с 20 марта область находится в "красной" зо
Арайлым Усербаева
112 заболевших COVID-19 выявлено в ЗКО
Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе продолжает расти, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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Без маски на улице: должны ли штрафовать казахстанцев
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки зарегистрировано 2122 новых случая заболевания COVID-19. Всего в стране подтверждено 251 053 случая, 1112  из них - в ЗКО. В Атырауской области зафиксировано 110 случаев. Всего в области 15 362 человека заразились опасной инфекцией, 12 430 из них выздоровели, 241 человек скончался. К слову, с 20 марта область находится в "красной" зоне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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