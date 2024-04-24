114 домов для пострадавших от паводков в ЗКО построят на средства фонда «Қазақстан халқына»

Как стало известно, общественный фонд "Қазақстан халқына" и акимат ЗКО подписали меморандум о строительстве жилых домов для пострадавших от паводков в Сырымском районе и чьи дома комиссия признала непригодными для ремонта и восстановления.

На средства фонда по типовому проекту, предложенному местными исполнительными органами, будут построены 114 домов.

Дома будут построены в следующих населенных пунктах:

село Жымпиты – 49 домов; село Бұлдырты – 25 домов село Уленты – 38 домов; село Жетикол – 1 дом; село Жанаконыс – 1 дом.

Акимат области определил и выделил земельные участки под строительство новых домов в зонах, не подверженных подтоплению, а также обеспечит подведение необходимой инженерной инфраструктуры. Контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ будут вести акимат области и местные активисты.

- Наша земля, наш народ столкнулись со стихийным бедствием, последствия которого, конечно, очень печальны. Но, мы надеемся, что нам совместными усилиями удастся в короткие сроки отсроить новые дома, и помочь тем, кто оказался в беде. Фонд направит на это 10 млрд тенге по решению Попечительского совета, а также дополнительно те средства, которые направляют неравнодушные казахстанцы и представители бизнеса, — отметила заместитель председателя ОФ «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева.

Напомним, ранее Попечительский Совет Фонда утвердил решение о выделении 10 млрд тенге на строительство домов в сельской местности. За счет средств Фонда и собранных денег возможно построить около 500 домов.

- Глава государства поручил обеспечить жильем пострадавших от паводка жителей. В этой связи фонд «Қазақстан халқына» оказывает помощь, в Сырымском районе ЗКО будут построены жилые дома. Пострадавшие жители не останутся без жилья, со стороны государства будет оказана максимальная помощь, — отметил аким области Нариман Турегалиев.

В ближайшее время будут определены села и территория для строительства в Северо-Казахстанской,Костанайской, Актюбинской и Акмолинской областях, и также подписаны соответствующие меморандумы, отмечают в фонде.