115 неблагополучных семей состоят на учете в Уральске

Ювенальная полиция МПС УВД г. Уральск проводит разъяснительную работу с детьми, которые состоят на учете в полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам старшего инспектора ювенальной полиции МПС УВД г. Уральск Мадины КУСПАНОВОЙ, в управлении внутренних дел прошел день открытых дверей. - В Уральске 119 подростков состоят на учете в полиции, 88 из них воспитываются в неблагополучных семьях. С 19 по 24 февраля 24266 учеников школ посетили центр оперативного наблюдения, ЦАН и спецучреждения органов внутренних дел, где подросткам рассказали, какая ответственность предусмотрена за