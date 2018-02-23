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Социум

115 неблагополучных семей состоят на учете в Уральске

Ювенальная полиция МПС УВД г. Уральск проводит разъяснительную работу с детьми, которые состоят на учете в полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам старшего инспектора ювенальной полиции МПС УВД г. Уральск Мадины КУСПАНОВОЙ, в управлении внутренних дел прошел день открытых дверей. - В Уральске 119 подростков состоят на учете в полиции, 88 из них воспитываются в неблагополучных семьях. С 19 по 24 февраля 24266 учеников школ посетили центр оперативного наблюдения, ЦАН и спецучреждения органов внутренних дел, где подросткам рассказали, какая ответственность предусмотрена за
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115 неблагополучных семей состоят на учете в Уральске
Ювенальная полиция МПС УВД г. Уральск проводит разъяснительную работу с детьми, которые состоят на учете в полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам старшего инспектора ювенальной полиции МПС УВД г. Уральск Мадины КУСПАНОВОЙ, в управлении внутренних дел прошел день открытых дверей. - В Уральске 119 подростков состоят на учете в полиции, 88 из них воспитываются в неблагополучных семьях. С 19 по 24 февраля 24266 учеников школ посетили центр оперативного наблюдения, ЦАН и спецучреждения органов внутренних дел, где подросткам рассказали, какая ответственность предусмотрена за уголовные и административные проступки, - пояснила Мадина КУСПАНОВА. К слову, всего в Уральске зарегистрировано 115 неблагополучных семей, которых выявляют инспекторы ювенальной полиции.
 
неблагополучная семья ювенальная полиция

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