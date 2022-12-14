116 млн тенге планируют выделить из областного резерва для покрытия долгов ТОО «Батыс су арнасы»

Долг предприятия перед кредиторами на сегодняшний день составляет 1,3 миллиарда тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как заявляют чиновники и коммунальщики, финансовое положение одного из главного жизнеобеспечивающего предприятия города ТОО "Батыс су арнасы" оставляет желать лучшего. На сегодняшний день кредиторская задолженность компании составила 1,3 миллиарда тенге, и сложилась она, по словам гендиректора ТОО Ануара Аркенова, за последние три года и возникла из-за несбалансированного тарифа, который не покрывает затраты предприятия. Его хвата