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Социум

116 млн тенге планируют выделить из областного резерва для покрытия долгов ТОО «Батыс су арнасы»

Долг предприятия перед кредиторами на сегодняшний день составляет 1,3 миллиарда тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как заявляют чиновники и коммунальщики, финансовое положение одного из главного жизнеобеспечивающего предприятия города ТОО "Батыс су арнасы" оставляет желать лучшего. На сегодняшний день кредиторская задолженность компании составила 1,3 миллиарда тенге, и сложилась она, по словам гендиректора ТОО Ануара Аркенова, за последние три года и возникла из-за несбалансированного тарифа, который не покрывает затраты предприятия. Его хвата
Арайлым Усербаева
116 млн тенге планируют выделить из областного резерва для покрытия долгов ТОО «Батыс су арнасы»
Долг предприятия перед кредиторами на сегодняшний день составляет 1,3 миллиарда тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Отдел ЖКХ г.Уральска подал в суд на департамент комитета по регулированию естественных монополий
Отдел ЖКХ г.Уральска подал в суд на департамент комитета по регулированию естественных монополий
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как заявляют чиновники и коммунальщики, финансовое положение одного из главного жизнеобеспечивающего предприятия города ТОО "Батыс су арнасы" оставляет желать лучшего. На сегодняшний день кредиторская задолженность компании составила 1,3 миллиарда тенге, и сложилась она, по словам гендиректора ТОО Ануара Аркенова, за последние три года и возникла из-за несбалансированного тарифа, который не покрывает затраты предприятия. Его хватает лишь на выплату зарплаты, частично оплатить за электроэнергию.
– В рамках утвержденной инвестиционной программы предусмотрено на 2022 год на водоснабжение –153,3 миллиона тенге и на водоотведение 181,3 миллиона тенге. По инвестиционной программе выполнен капитальный  ремонт водопроводных сетей выполнено на 100% по протяженности перевыполнение 37% по капитальному ремонту канализационных сетей выполнение составляет 22% , - сказал Ануар Аркенов.
К слову, износ по водопроводным сетям составляет более 61%, а здания и сооружения и вовсе износились на 90-100%. Аким области Нариман Турегалиев поинтересовался у руководителя предприятия откуда возник такой долг. Ануар Аркенов ответил, что основная задолженность образовалась перед налоговиками.
– Каждый месяц предприятие терпит убытки в размере 60-70 миллионов тенге. У нас есть налоговая задолженность, долг за электроэнергию. Летом было принято решение о начале процедуры реабилитации. На сегодняшний день ТОО "Батыс су арнасы" находится на реабилитации. Другими словами, по погашению основного долга утвержден график, по которому мы будем оплачивать. Но в августе агентство по регулированию естественных монополий ввел нам временный компенсирующий тариф. Мы через суд оспаривали такое решение и за этот период мы потеряли около 140 миллионов тенге, - сказал Ануар Аркенов.
Он также подчеркнул, что та тарифная смета, которая сейчас утверждена полностью не покрывает расходы ТОО "Батыс су арнасы". Действующего тарифа хватает лишь на выплату заработной платы.
– Пока вопрос с тарифом не будет решен, ситуация будет только усугубляться, - заключил Ануар Аркенов.
Руководитель управления энергетики и ЖКХ Миржан Нуртазиев заявил, что из областного резерва планируется выделить около 116 миллионов тенге для покрытия части долгов ТОО "Батыс су арнасы". Соответствующее письмо уже направлено в управление финансов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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