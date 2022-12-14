116 млн тенге планируют выделить из областного резерва для покрытия долгов ТОО «Батыс су арнасы»

– В рамках утвержденной инвестиционной программы предусмотрено на 2022 год на водоснабжение –153,3 миллиона тенге и на водоотведение 181,3 миллиона тенге. По инвестиционной программе выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей выполнено на 100% по протяженности перевыполнение 37% по капитальному ремонту канализационных сетей выполнение составляет 22% , - сказал Ануар Аркенов.К слову, износ по водопроводным сетям составляет более 61%, а здания и сооружения и вовсе износились на 90-100%. Аким области Нариман Турегалиев поинтересовался у руководителя предприятия откуда возник такой долг. Ануар Аркенов ответил, что основная задолженность образовалась перед налоговиками.
– Каждый месяц предприятие терпит убытки в размере 60-70 миллионов тенге. У нас есть налоговая задолженность, долг за электроэнергию. Летом было принято решение о начале процедуры реабилитации. На сегодняшний день ТОО "Батыс су арнасы" находится на реабилитации. Другими словами, по погашению основного долга утвержден график, по которому мы будем оплачивать. Но в августе агентство по регулированию естественных монополий ввел нам временный компенсирующий тариф. Мы через суд оспаривали такое решение и за этот период мы потеряли около 140 миллионов тенге, - сказал Ануар Аркенов.Он также подчеркнул, что та тарифная смета, которая сейчас утверждена полностью не покрывает расходы ТОО "Батыс су арнасы". Действующего тарифа хватает лишь на выплату заработной платы.
– Пока вопрос с тарифом не будет решен, ситуация будет только усугубляться, - заключил Ануар Аркенов.Руководитель управления энергетики и ЖКХ Миржан Нуртазиев заявил, что из областного резерва планируется выделить около 116 миллионов тенге для покрытия части долгов ТОО "Батыс су арнасы". Соответствующее письмо уже направлено в управление финансов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.