117-летняя женщина раскрыла секрет долголетия: что она ела всю жизнь

Мария Браньяс Морера, которую при жизни считали самым пожилым человеком в мире, прожила 117 лет и 168 дней. После её смерти в августе 2024 года исследователи изучили биологические особенности долгожительницы, чтобы выяснить, как ей удалось сохранить здоровье в столь преклонном возрасте, передает МойГород

Об этом пишет Onet.pl.

Как учёные изучали организм долгожительницы

Мария Браньяс Морера родилась в Сан-Франциско в 1907 году, но большую часть жизни провела в Испании. За свои 117 лет она стала свидетельницей двух мировых войн, пандемии испанского гриппа, гражданской войны в Испании и пандемии COVID-19.

После её смерти исследователи из Научно-исследовательского института лейкемии имени Хосепа Каррераса под руководством доктора Манеля Эстеллера провели подробный анализ биологических образцов женщины. Они изучили кровь, слюну, мочу и кал, уделив особое внимание геному, кишечному микробиому и эпигеному.

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Результаты показали, что организм долгожительницы имел признаки выраженного старения. В частности, учёные обнаружили хроническое слабовыраженное воспаление и возрастные мутации, которые у многих людей связаны с повышенным риском развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом Мария не страдала деменцией или раком и сохраняла способность самостоятельно справляться с повседневными делами почти до конца жизни. Исследователей заинтересовало, как её организм, несмотря на признаки старения, противостоял типичным возрастным заболеваниям.

Какую роль мог сыграть кишечный микробиом

Одним из наиболее интересных результатов стало изучение кишечного микробиома женщины. В нём обнаружили высокую долю бактерий рода Bifidobacterium, которые участвуют в поддержании здоровья кишечника и могут оказывать благоприятное влияние на воспалительные процессы.

Количество этих бактерий у многих людей с возрастом уменьшается, однако у Марии Браньяс Морера оно оставалось высоким.

Учёные также обратили внимание на пищевую привычку долгожительницы. На протяжении последних двух десятилетий жизни она ежедневно съедала по три йогурта.

Фото: Canva

При этом исследователи подчёркивают, что не установили прямой связи между употреблением йогурта и долголетием женщины. Поэтому нельзя утверждать, что именно этот продукт помог ей прожить 117 лет. Тем не менее особенности её питания могут представлять интерес для дальнейшего изучения связи между кишечной микрофлорой и здоровьем в пожилом возрасте.

Биологический возраст клеток оказался ниже хронологического

Ещё одной особенностью Марии стало состояние её клеток. По данным исследования, их биологический возраст был примерно на 20 лет меньше хронологического.

Биологический возраст отражает состояние организма и темпы его старения, которые не всегда совпадают с количеством прожитых лет. На него могут влиять генетика, образ жизни, окружающая среда и другие факторы.

В случае Марии Браньяс Морера исследователи обнаружили сочетание признаков старения и особенностей, которые могли способствовать сохранению здоровья. Это подчёркивает сложность процессов, определяющих продолжительность жизни.

Существует ли универсальный рецепт долголетия

Учёные считают, что феномен Марии Браньяс Морера нельзя объяснить одной привычкой или отдельным продуктом. Вероятнее всего, на продолжительность её жизни повлияло сочетание генетических особенностей, питания, образа жизни, состояния иммунной системы, окружающей среды и социальных связей.

Исследование позволяет лучше понять, какие биологические механизмы могут быть связаны с исключительным долголетием. Однако оно не доказывает, что определённый рацион или употребление йогурта способны обеспечить аналогичный результат другим людям.

Поиск универсального рецепта долголетия продолжается. История Марии Браньяс Морера показывает, что даже в очень преклонном возрасте организм может сохранять отдельные защитные механизмы, но причины такого исключительного сочетания факторов ещё предстоит изучить.