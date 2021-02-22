В этом году Международный женский день, отмечаемый 8 марта, выпадает на понедельник. Таким образом, казахстанцы отдохнут три дня - с 6 по 8 марта. Наурыз будет праздноваться пять дней - с 20 по 24 марта включительно. Так как 21 марта выпадает на воскресенье, выходной день переносится на 24 марта. Таким образом, в марте у жителей Казахстана будет 12 выходных и 19 рабочих дней. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.