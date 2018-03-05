12 кандидатов в депутаты маслихатов выдвинуто в ЗКО

23 февраля был последний день приема кандидатов в депутаты маслихата ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил председатель областной избирательной комиссии Гайса КАПАКОВ, довыборы депутатов маслихатов в ЗКО вместо выбывших назначены на 25 марта. - Выбирать новых депутатов вместо выбывших будут в Жанибекском, Зеленовском, Казталовском, Чингирлауском районах. Всего выдвинуто 12 кандидатов. Восемь в порядке самовыдвижения и четыре - от политической партии "Нур Отан". Среди кандидатов десять мужчин и две женщины, - отметил Гайса КАПАКОВ. К слову, в состав четырех избирательных