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12 кандидатов в депутаты маслихатов выдвинуто в ЗКО

23 февраля был последний день приема кандидатов в депутаты маслихата ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил председатель областной избирательной комиссии Гайса КАПАКОВ, довыборы депутатов маслихатов в ЗКО вместо выбывших назначены на 25 марта. - Выбирать новых депутатов вместо выбывших будут в Жанибекском, Зеленовском, Казталовском, Чингирлауском районах. Всего выдвинуто 12 кандидатов. Восемь в порядке самовыдвижения и четыре - от политической партии "Нур Отан". Среди кандидатов десять мужчин и две женщины, - отметил Гайса КАПАКОВ. К слову, в состав четырех избирательных
Кристина Кобина
12 кандидатов в депутаты маслихатов выдвинуто в ЗКО
23 февраля был последний день приема кандидатов в депутаты маслихата ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщил председатель областной избирательной комиссии Гайса КАПАКОВ, довыборы депутатов маслихатов в ЗКО вместо выбывших назначены на 25 марта. - Выбирать новых депутатов вместо выбывших будут в  Жанибекском, Зеленовском, Казталовском, Чингирлауском районах. Всего выдвинуто 12 кандидатов. Восемь в порядке самовыдвижения и четыре - от политической партии "Нур Отан". Среди кандидатов десять мужчин и две женщины, - отметил Гайса КАПАКОВ. К слову, в состав четырех избирательных округа входит 17 избирательных участка. Фото Медета МЕДРЕСОВА
ЗКО выборы маслихат Кандидаты

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