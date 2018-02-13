12 лет будут платить за ремонт крыши жильцы пятиэтажки в Уральске

Ремонт крыши по программе "Модернизация ЖКХ" осуществляют в доме по улице Курмангазы, 167, сообщает коррсепондент портала "Мой ГОРОД" . Жительница дома по улице Курмангазы, 167 Фаина ГАДЫЛЬШИНА рассказала, что живет здесь уже 4 года. - Спустя год начались постоянные жалобы от местных жителей, что очень сильно протекает крыша. КСК сам нашел подрядчика, который согласился сделать нам ремонт. После этого в каждую квартиру принесли договор, где было сказано, что мы будем платить за него в течение 12 лет чуть более тысячи тенге в месяц. Дом старый, чтобы сохранить его, все согласились, - пояснила Ф