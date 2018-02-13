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Происшествия Социум

12 лет будут платить за ремонт крыши жильцы пятиэтажки в Уральске

Ремонт крыши по программе "Модернизация ЖКХ" осуществляют в доме по улице Курмангазы, 167, сообщает коррсепондент портала "Мой ГОРОД" . Жительница дома по улице Курмангазы, 167 Фаина ГАДЫЛЬШИНА рассказала, что живет здесь уже 4 года. - Спустя год начались постоянные жалобы от местных жителей, что очень сильно протекает крыша. КСК сам нашел подрядчика, который согласился сделать нам ремонт. После этого в каждую квартиру принесли договор, где было сказано, что мы будем платить за него в течение 12 лет чуть более тысячи тенге в месяц. Дом старый, чтобы сохранить его, все согласились, - пояснила Ф
Кристина Кобина
12 лет будут платить за ремонт крыши жильцы пятиэтажки в Уральске
Ремонт крыши по программе "Модернизация ЖКХ" осуществляют в доме по улице Курмангазы, 167, сообщает коррсепондент портала "Мой ГОРОД" .
Жительница дома по улице Курмангазы, 167 Фаина ГАДЫЛЬШИНА рассказала, что живет здесь уже 4 года. - Спустя год начались постоянные жалобы от местных жителей, что очень сильно протекает крыша. КСК сам нашел подрядчика, который согласился сделать нам ремонт. После этого в каждую квартиру принесли договор, где было сказано, что мы будем платить за него в течение 12 лет чуть более тысячи тенге в месяц. Дом старый, чтобы сохранить его, все согласились,  - пояснила Фаина ГАДЫЛЬШИНА. Директор подрядной организации "АИАСстройсервис" Асхат САТКАШЕВ пообещал, что весной этого года ремонт крыши дома закончится. - На ремонт было выделено 12 миллионов тенге. Начали мы его в январе, в феврале планируем закончить кровлю, а когда позволят погодные условия, то сделаем и отмостку, - рассказал Асхат САТКАШЕВ. Заместитель акима города Уральск Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ отметил, что по программе "Модернизация ЖКХ" с 2011 года был совершен ремонт 92 домов в городе. - В 2017 году было отремонтировано 7 многоэтажек. В этом году планируется сделать ремонт еще в 10 домах.  Туда входит ремонт кровли, подвальных помещений и лифтов. Мы активно призываем всех жителей участвовать в этой программе. Ежемесячно жильцы будут платить совсем маленькие и незаметные суммы для семейного бюджета, но зато крыша не будет протекать, - рассказал Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
ремонт крыша Модернизация ЖКХ кровля

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