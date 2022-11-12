12 посёлков в ЗКО газифицируют до конца года

Доля обеспеченности природным газом населения области составит 99,8%, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Миржан Нуртазиев рассказал, что с 2019 по 2021 годы газифицировано 29 сельских населённых пунктов регионов. Доля обеспеченности природным газом населения области составил 99,3%. В этом году завершены строительно-монтажные работы по газификации 15 населённых пунктов области с общим населением более 1 900 человек. До конца декабря планируют завершить работы по газификации 12 сёл с общим населением более двух тысяч че