Все они нарушили закон «О государственных закупках», передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан на своей странице в Instagram сообщил, что 12 руководителей государственных органов оплатили в бюджет штраф в размере почти три миллиона тенге. Поводом послужило то, госорганы в этом году закупили способом из одного источника товары и услуги, а это исключает возможность для других поставщиков принять участие в конкурсе. Другими словами, они нарушили закон о государственных закупках. – Филиалом РОО «Әділдік жолы» проведён

12 руководителей госорганов оштрафовали аудиторы в ЗКО

– Филиалом РОО «Әділдік жолы» проведён антикоррупционный мониторинг портала goszakup.gov.kz. В феврале, марте государственные организации области заключили договоры из одного источника. Заказчики необоснованно определили способ закупки из одного источника путём прямого заключения договора. По нашим обращениям в августе и сентябре этого года департамент внутреннего госаудита составил протоколы по статье 207 КоАП «Нарушение законодательства о госзакупках» в отношении руководителей областной больницы, отдела ЖКХ, областного перинатального центра, гимназии №42 «Ак ниет», поликлиник №3 и №5, СОШ №1, 16, школы посёлка Круглоозерное, больниц Казталовкого, Бокейординского районов и района Байтерек, - сообщил Бауыржан Ахметжан.

Таким образом, в августе и сентябре 2022 года департамент внутреннего госаудита по ЗКО составил протоколы в отношении руководителей указанных госучреждений и организаций Армана Байдеуова, Каната Умралиева, Жанны Дильмановой, Ерика Темиргалиева, Раниля Жалиева, Айжан Амангалиевой, Марии Кабаковой, Тимура Ажгалиева (депутат округа №14), Темура Мусагалиева, Зинура Сәткеш, Аслана Шахарова, Анарбека Белисанова, Надежды Васильевой.

Кроме Армана Байдеуова (его дело в суде прекращено - прим. автора), все остальные 12 руководителей, совершивших административные правонарушения, заплатили штрафы.