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Социум

12 специалистов из Атырауской области трудоустроили в Республике Катар

Всех специалистов демобилизовали с Тенгиза и теперь они работают в Катаре.
Кристина Кобина
12 специалистов из Атырауской области трудоустроили в Республике Катар

Казахстанская компания предоставляет сервис по проектам нефти и газа в Катаре, тем самым внося вклад в решение проблемы с безработицей в области, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Компания CHI является 100% казахстанской компанией из Атырауской области и имеет 15-летний опыт работы в нефтесервисной отрасли. В 2022 году руководство компании впервые посетило Катар для изучения потенциального нефтесервисного рынка. Планы по развитию нефтегазовой отрасли в Катаре были грандиозными, и, поскольку казахстанских компаний на этом рынке не было, было принято решение о выходе на него.

— Процесс регистрации компании оказался непростым и занял восемь месяцев. Затем необходимо было стандартизировать документацию в соответствии с требованиями крупных компаний, таких как Qatar Gas и Qatar Energy. CHI успешно выполнила все запросы клиентов и прошла проверку на всех этапах. Таким образом, компания стала участвовать в тендерах, — рассказал коммерческий директор компании CHI Олжас Султанов.

По словам руководства компании, на выигрыш первого тендера на нефтесервисные услуги потребовалось более года. Начались первые мобилизационные работы казахстанских сотрудников, высвобождаемых с проектов будущего расширения ТШО. В настоящее время в Республике Катар  успешно трудоустроили 12 специалистов из Атырауской области.  

— CHI нацелена на дальнейшую мобилизацию, однако для этого потребуется время и средства, — заключил Олжас Султанов.

Также потенциально перспективными странами для трудоустройства казахстанских специалистов являются Катар и Саудовская Аравия.

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