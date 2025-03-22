120 квартир получили уральцы в новом микрорайоне Акжайык

В микрорайоне Акжайык за счет бюджета построили пять многоквартирных дома.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев вручил ключи от 120 новых квартир жителям Уральска в преддверии праздника Наурыз. Торжественная церемония состоялась в микрорайоне Акжайык, где продолжается активное строительство жилой инфраструктуры.

Поздравляя новоселов, аким отметил, что обеспечение граждан доступным жильем является одной из ключевых задач, поставленных главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

В 2024 году в Уральске за счет бюджетных средств введены в эксплуатацию пять многоквартирных жилых домов на 628 квартир, а в сельской местности приобретено и передано гражданам 805 жилых домов. Также для пострадавших от наводнения построено 900 домов и приобретено более 2 тысяч квартир.

В 2025 году запланировано завершение строительства 19 многоквартирных домов, что обеспечит жильем еще 950 семей. Кроме того, за счет республиканского бюджета будет приобретено 205 квартир для очередников из числа социально уязвимых слоев населения.

— Сегодня мы вводим в эксплуатацию новый 120-квартирный дом в микрорайоне Акжайык. Это большая радость для наших земляков в преддверии Наурыза. В целом здесь планируется строительство 25 многоквартирных жилых домов. В общем по итогам года за счёт бюджетных средств планируется ввести в эксплуатацию более 1500 квартир. На данный момент завершено строительство восьми из них. Также приобретём 180 квартир для жителей, чьи дома были признаны аварийными, - отметил Нариман Турегалиев.

Новые квартиры предоставляются гражданам по сниженным ставкам в рамках программ «Отбасы банка», таких как «Бақытты отбасы» и «Шанырак».

Один из новоселов Гульзира Туртаева поделилась эмоциями, подчеркнув значимость поддержки со стороны государства.

— Сегодня в нашей семье большой праздник – мы стали владельцами собственной квартиры. Мы несказанно рады этому событию, давно мечтали о своем жилье. Спасибо президенту Касым-Жомарту Кемелевичу за создаваемые условия для граждан, - сказала она.

Отметим, что микрорайон Акжайык продолжает развиваться: здесь предусмотрено строительство объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.

В конце 2024 года в эксплуатацию был введен современный реабилитационный центр на 150 мест, а в ближайшее время запланировано создание новых социально значимых объектов, способствующих повышению качества жизни населения.