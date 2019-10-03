В этом году в Уральске впервые проводится марафон, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В Уральске завершается регистрация участников в первом марафоне. На данный момент свои заявки подали порядка 1200 человек. Более 75 бегунов отважились пробежать дистанцию в 42 километра 195 метров. В 2018 году Уральск впервые принимал полумарафон. В нем приняли участие порядка полутора тысяч человек. В этом году организаторы ожидают такое же большое количество любителей бега. - Регистрация участников проходит на сайте http://uralskrunners.kz/. Она завершится в 21.00 3 октября. В данный момент зарегистрировано 1150 человек. В марафонской дистанции изъявили желание принять участие 56 мужчин и 18 женщин, - сказал руководитель отдела физкультуры и спорта г.Уральск Азамат Нурмухамбетов. Большинство участников пробегут дистанции на 10,5, 21,1 и 42,2 километра. Лимит времени на преодоление марафона – 6 часов. Старт и финиш забега пройдут на стадионе имени Атояна. Начало – 10  утра 5 октября. - Аким ЗКО Гали Искалиев побежит полумарафон, аким города Уральск Абат Шыныбеков – дистанцию в 10 километров, - отметил Азамат Нурмухамбетов. Организаторы марафона отметили, что его общий призовой фонд превышает 3,5 млн тенге. В забеге примут участие спортсмены и любители бега из Казахстана и России. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ